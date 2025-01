Christian Daes es uno de los empresarios colombianos más destacados, reconocido principalmente por su papel como CEO de Tecnoglass, una de las compañías líderes en la fabricación y distribución de vidrios arquitectónicos en América Latina y Estados Unidos.

A lo largo de los años, Tecnoglass se ha consolidado como una empresa de alto nivel, con sede en Barranquilla, que se especializa en la producción de ventanas, fachadas y otros productos de vidrio para la construcción de edificios comerciales y residenciales. Esto ha sido posible por la política que tiene Daes dentro de la compañía.

Así lo comentó en las últimas horas en una entrevista con la Revista Bocas, donde explicó cuál es su preocupación más allá del dinero.

“Tengo una responsabilidad y es cuidar el bienestar de mi gente. Me autoproclamo [director del sindicato de Tecnoglass] porque siempre estoy pendiente de cómo mejorar sus vidas, sus salarios”, aseguró inicialmente.

Pero lo llamativo es la forma en la que ve a sus trabajadores, pues para él no deben ser considerados “empleados”. Esto, según explicó, es clave para que todos los que desempeñan alguna función dentro de la compañía luchen por el mismo objetivo.

“Para mí, la palabra ‘empleados’ es despectiva, como si pagara por esclavos. Yo no compro esclavos. Queremos gente que nos ayude a crear empresa, y que lo hagan por ellos. Yo tengo demasiado, no necesito más. No quiero acumular más, pero no puedo dejar caer esto porque comemos 10.500 familias”, agregó en la misma revista.

De hecho, y un dato no mejor, es que en su empresa ningún colaborador gana el salario mínimo. Sobre este tema habló Daes, quien además explicó que no le importa si otros empresarios lo llegan a criticar.

“Me critican mucho y me amenazan también, pero me importa un cu… Yo no vine a hacer feliz a nadie, sino a hacerme feliz a mí mismo. Si no me quieren por eso, que no me quieran, yo no vine a comprar amigos, en mi ecosistema soy completamente feliz”, señaló al respecto.

¿Quién es Christian Daes?

Nacido en Barranquilla el 26 de noviembre 26 de 1963, el empresario es el dueño de Tecnoglass, una de las empresas más consolidadas de Colombia, que además tiene gran presencia en Estados Unidos.

Christian Daes nació en Colombia, pero tiene ascendencia europea. Su historia empresarial se ha caracterizado por un enfoque innovador y orientado al crecimiento en los negocios.

Incluso, no solo ha demostrado su capacidad para dirigir una gran empresa, sino también para hacerla prosperar en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde Tecnoglass se ha posicionado como un actor relevante en la industria de la construcción.

