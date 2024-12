El exitoso empresario barranquillero habló en una entrevista con la Revista Bocas, entre otras cosas, de su pasión por el equipo rojiblanco. Su afición por el cuadro del Atlántico es tal que su empresa, Tecnoglass, estuvo a cargo del monumento de 30 metros de altura, que adorna el popular malecón de la ciudad.

Teniendo en cuenta el constante involucramiento de Daes con el equipo y sus jugadores —más aún cuando en otras ocasiones ha descrito como un “sueño” la idea de convertirse en su propietario— los aficionados se preguntan si en algún momento se podría concretar la transacción.

Daes, que tiene una pared de su oficina con ocho camisetas con las que el Junior ha salido campeón, es quien más cerca ha estado de disputarle su posición a la familia Char, en el imaginario de los barranquilleros.

Aun así, le respondió a Bocas que, por el momento, no busca convertirse en dueño del equipo.

“No, porque lo volvería un problema, no una afición, y yo soy aficionado. Uno cuando compra un equipo ya se echa un problema”, aseguró.

De igual manera, se refirió a Fuad Char, afirmando que su trabajo al frente del Junior “es complicado”. “Prefiero dar un aporte y estar desde lejos, pero sin cargar el problema encima porque tengo otras cosas”, puntualizó al respecto.

Pese a que no está interesado en liderar a los ‘tiburones’, asegura que los resultados del equipo sigue siendo su desvelo: “No puede ser campeón siempre, se tiene que perder, pero molesta cuando no juegan bien y no le meten ganas”.

“Si ganamos, al día siguiente estoy más tranquilo, presto a hacer más cosas que no haría si perdemos. Si hay victoria, al día siguiente es el mejor día para hacer negocios. Si alguien viene a pedir algo que está necesitando y yo tengo dudas, lo apruebo”, contó.

Finalmente, como aficionado del fútbol, Christian Daes aseguró que entre ver al Junior campeón de la Copa Libertadores o a la Selección Colombia ganando el Mundial de Fútbol, se quedaría, sin dudarlo, con el primer título internacional para los barranquilleros.

