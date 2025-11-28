Lejos de las controversias en el fútbol colombiano, la posibilidad de que James Rodríguez juegue en Pumas UNAM se ha convertido en uno de los temas más comentados en el exterior.

La atención sobre el club de la capital mexicana surgió hacia finales de noviembre de 2025, especialmente después de la salida de Rodríguez del Club León. La prensa en ese país dice que el equipo universitario “lleva ventaja”.

El colombiano quedó como agente libre y esto ha abierto la puerta para que varios equipos analicen su incorporación, siendo Pumas uno de los que ha aparecido con mayor fuerza en los informes recientes. Según medios deportivos mexicanos, su entorno ya presentó al jugador al club universitario, lo que mantiene viva la expectativa sobre un posible acuerdo.

Cabe recordar que Millonarios reconoció su interés por James Rodríguez, pero la intención del jugador de la Selección Colombia apunta todavía al fútbol mexicano, país que será sede del Mundial de 2026.

Aunque la directiva de Pumas ha señalado que actualmente evalúan diversos perfiles para reforzar la plantilla, según el portal Veritas noticias, tener a James disponible en condición de jugador libre es visto como una oportunidad atractiva, sobre todo por el impacto mediático y deportivo que podría causar en la Liga MX.

Su experiencia internacional, su liderazgo y su calidad en la creación de juego son aspectos que analistas y aficionados han destacado como un potencial aporte importante para el equipo.

Algunos reportes de prensa en México incluso afirman que Pumas estaría tomando ventaja sobre otros clubes interesados, interpretando que la disponibilidad inmediata del jugador, sus ganas de seguir compitiendo y su buena adaptación reciente al fútbol mexicano facilitarían un eventual acuerdo.

“Pumas lleva ventaja en la posible contratación de James Rodríguez, ya que el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar alado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas”, aseguró el mencionado comunicador.

Dichas versiones sostienen que el club universitario de la capital de México aparece como “el candidato más fuerte” en este momento, lo que mantiene al público pendiente de una definición.

En este escenario, la llegada de James Rodríguez a Pumas se presenta como una posibilidad abierta y positiva. Si las conversaciones avanzan y se concreta la firma, el colombiano podría convertirse en uno de los fichajes más destacados del fútbol mexicano en 2026, reforzando el proyecto deportivo de la institución y sumando un nuevo capítulo destacado a su carrera en el continente.

¿Cuántos títulos tiene Pumas UNAM en México?

El Pumas UNAM es uno de los clubes más laureados del fútbol mexicano y acumula un palmarés notable. En torneos nacionales de primera división ha ganado siete campeonatos de Liga, correspondientes a las temporadas 1976-77, 1980-81, 1990-91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011.

Más allá de la Liga, el club ha conseguido otros títulos nacionales: una Copa México (1974-75) y dos veces el título de Campeón de Campeones (1975 y 2004).

En el ámbito internacional, Pumas ha triunfado en competencias de la región latinoamericana. Tiene en su vitrina tres títulos de la CONCACAF Champions Cup, conquistados en 1981, 1982 y 1989, además de una Copa Interamericana obtenida en 1981.

Al incluir todos los trofeos oficiales nacionales e internacionales (liga, copas nacionales, supercopas y campeonatos de CONCACAF e Interamericana), Pumas UNAM suma una cifra que lo posiciona entre los clubes históricos del fútbol mexicano, con una reputación cimentada tanto en su éxito deportivo como en su tradición.

