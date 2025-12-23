Los equipos colombianos ya piensan en la Copa Sudamericana de 2026, pues luego de terminar el torneo local quedó definido que los representantes nacionales serán Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, cabe destacar que en la fase previa a la de grupos a los cuatro equipos les tocará enfrentarse entre sí, lo que significa que solo dos avanzarán en el campeonato.

Luego del sorteo hecho por la Conmebol el pasado jueves, 18 de diciembre, el Luque, Paraguay, quedó establecido que los compromisos se van a disputar de la siguiente manera:

Atlético Nacional vs. Millonarios.

América de Cali vs. Bucaramanga.

El primer compromiso se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, mientras que el segundo en el Pascual Guerrero de Cali, según el mismo sorteo de la entidad.

Ahora, este 23 de diciembre Conmebol dio a conocer las fechas y horarios exactos de dichos enfrentamientos para que los equipos y los hinchas se vayan preparando de la mejor manera.

Los juegos se disputarán así:

Nacional vs. Millonarios: 4 de marzo a las 7:30 de la noche.

América vs. Bucaramanga: 5 de marzo a las 7:30 de la noche.

🏆🔝 Días y horarios confirmados: así se jugará la Fase Preliminar de la CONMEBOL #Sudamericana. #LaGranConquista pic.twitter.com/00hKe4C1xj — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 23, 2025

Cabe recordar que en el partido de Nacional vs. Millonarios, por ejemplo, hay un problema y es que por reglamento, Conmebol obliga a que el local le dé una cierta cantidad de boletas a los visitantes, pero como desde hace varios años se cerraron las fronteras entre estas dos instituciones, al equipo ‘Verdolaga’ le tocaría pagar una multa de 20.000 dólares por no cumplir con lo establecido.

Más allá de esto, dicho encuentro promete ser muy interesante por la historia, la rivalidad, las aficiones y demás, recordando que estas dos instituciones son las que más títulos tienen en Colombia y por eso que ahora sea en un torneo internacional aumenta mucho más esa tensión.

