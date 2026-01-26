Sigue la cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un torneo que llena de ilusión a los colombianos porque se viene jugando a un gran nivel y por eso se cree que se puede superar incluso lo del Mundial de 2014.

Ahora, la Federación Colombiana de Fútbol sigue ajustando detalles para dejar lista toda la logística y demás pensando en la comodidad del cuerpo técnico y los futbolistas, pues se debe analizar todo lo relacionado con hotel, campos de entrenamiento y demás.

En ese contexto, la Fifa confirmó la sede que tendrá la ‘Tricolor’ al menos para la primera ronda, dejando fríos a los colombianos que esperaban ver a los futbolistas en Estados Unidos.

Cuál será la sede de la Selección Colombia para el Mundial

Según dio a conocer la máxima entidad de fútbol en el mundo en las últimas horas, la sede de la Selección Colombia será Guadalajara, en México, justo donde el combinado nacional disputará su segundo compromiso de la fase de grupos.

De hecho, esa sede fue impulsada por la misma federación porque Ciudad de México les pareció muy complicado por tema de movilidad y calidad del aire. En cambio, en la ciudad del estado de Jalisco se pueden mover más fácilmente, hay menos ruido y así se puede controlar mejor el tema del hermetismo.

Es más, Colombia tendrá como sede de entrenamiento la Academia Aga del Atlas, la cual fue construida en 2023, tiene cuatro canchas naturales, dos sintéticas y todas las comodidades de un complejo de alto rendimiento, por lo que se plantó como una buena opción.

Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

Y es que cabe recordar que los primeros dos compromisos del combinado nacional serán en México y por eso la idea siempre fue mantenerse en este país para evitar lo máximo posible grandes desplazamientos que afecten físicamente a los futbolistas. Los juegos de la primera ronda se disputarán de la siguiente manera:

Colombia vs. Uzbekistán: Ciudad de México a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. ganador del repechaje: Guadalajara a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. Portugal: Miami a las 6:30 de la tarde.

Ahora, con respecto a ese último partido, Colombia deberá tomar un vuelo de aproximadamente 3 horas y 30 minutos para llegar a la ciudad de Florida y así medirse contra el equipo de Cristiano Ronaldo.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Por lo pronto, la Selección Colombia tendrá dos amistosos en marzo para terminar de afinar detalles pensando en el Mundial, los cuales se jugarán en las siguientes fechas:

Colombia vs. Croacia: 26 de marzo a las 6:30 de la tarde.

Colombia vs. Francia: 29 de marzo a las 9:00 de la noche.

