Este sábado 24 de enero, Marino Hinestroza empacó maletas para emprender un nuevo reto en el exigente Brasileirao con el Vasco da Gama. Sin embargo, lo que parecía ser una transferencia convencional tomó un tinte polémico luego de las declaraciones del jugador antes de abordar su vuelo hacia territorio brasileño.

Desde los pasillos del Aeropuerto Internacional El Dorado, Hinestroza atendió a los medios y soltó una bomba que dejó pensando a más de un aficionado: su deseo real no era aterrizar en Río de Janeiro, sino vestirse con los colores de Boca Juniors.

Durante semanas, el rumor de un interés del gigante argentino por el atacante tomó mucha fuerza. El propio futbolista confirmó que el interés era mutuo y que, por su parte, todo estaba encaminado para llegar a La Bombonera.

“Yo siempre estuve firme con la propuesta de Boca e irme para Boca, hasta que llegó Vasco da Gama, que ahí ya no me tocaba parte. Hablaron entre ellos [los directivos], tomaron la decisión ellos y yo esperé paciente con mi familia”, afirmó Hinestroza con sinceridad.

Acá, las palabras de Marino Hinestroza, compartidas por As:

🗣️ “La diferencia fue entre clubes, yo siempre estuve firme en irme para Boca” 👉 Marino Hinestroza habló con AS Colombia antes de viajar a Río de Janeiro para unirse a Vasco da Gama 🎥 @JSebastianAriza pic.twitter.com/fLs3QRiufV — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) January 24, 2026

Al parecer, la oferta económica o las condiciones de negociación presentadas por Vasco da Gama resultaron mucho más atractivas para el club antioqueño que las propuestas provenientes de Buenos Aires.

A pesar de la frustración inicial por no concretar el sueño “Xeneize”, el extremo se mostró resiliente y agradecido por la oportunidad que se le abre en uno de los clubes con más historia de Brasil.

“Finalmente, se llegó a un acuerdo con Vasco, entonces contento por eso, por el paso tan importante que estoy dando en mi carrera, y nada, espero se dé de la mejor manera allá en Brasil”, añadió el jugador, tratando de cerrar el capítulo de la polémica y enfocarse en su nuevo destino.

Por su parte, el Vasco da Gama se lleva a un futbolista joven, con proyección internacional y que ya sabe lo que es jugar bajo presión. El fútbol brasileño, caracterizado por el juego de bandas y la velocidad, parece ser un ecosistema ideal para que Marino explote sus condiciones físicas.

