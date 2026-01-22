El mercado de fichajes suele estar lleno de negociaciones tensas, giros inesperados y operaciones frustradas, pero pocas veces un club expone con tanta claridad sus falencias internas como ocurrió con el caso de Miguel Ángel Borja y Cruz Azul.

Lo que parecía un refuerzo prácticamente cerrado terminó convirtiéndose en un episodio que dejó en evidencia problemas de gestión, falta de coordinación y una relación deteriorada entre las partes.

La directiva de la Máquina tenía en el delantero colombiano la pieza clave para potenciar su ofensiva en el torneo Clausura 2026. Borja, conocido como el ‘Colibrí’, incluso viajó en dos ocasiones a México con la intención de cerrar su contrato y sumarse al equipo.

Sin embargo, la operación se rompió de manera definitiva, dejando al club sin su fichaje estrella y al jugador en la búsqueda de nuevas alternativas para su futuro deportivo.

¿Por qué se habría caído el fichaje de Miguel Ángel Borja?

Durante varios días, el nombre de Borja estuvo ligado a Cruz Azul como uno de los movimientos más importantes del mercado. El atacante colombiano ya se encontraba en territorio mexicano con la intención de firmar su contrato y comenzar su etapa como jugador celeste.

No obstante, el proceso empezó a complicarse por factores administrativos que el club no logró resolver a tiempo. La principal dificultad estuvo relacionada con la liberación de cupos de jugadores extranjeros, un requisito indispensable para poder registrar oficialmente al futbolista ante la Liga MX.

Mientras Borja esperaba una respuesta concreta en la Ciudad de México, las horas pasaban sin que se materializara la inscripción. Así lo mencionó el periodista Felipe Sierra, quien aseguró que la operación se había caído por completo, dejando claro que el problema no fue deportivo, sino estructural.

🚨 Miguel Ángel Borja (32) le informó a #CruzAzul que no esperará más su inscripción y que se irá. El colombiano se cansó de las promesas incumplidas y espera analizar ofertas ❌🇨🇴 pic.twitter.com/HNIZwLjoy0 — Pipe Sierra (@PSierraR) January 22, 2026

La falta de celeridad en los trámites y la ausencia de una planificación clara terminaron por frustrar una negociación que parecía encaminada.

Pero a los problemas con los cupos de extranjeros se sumaron desacuerdos contractuales que surgieron en la recta final de las conversaciones. Según lo informado, las condiciones inicialmente pactadas fueron modificadas en el último momento, lo que generó incomodidad en el entorno del jugador.

Borja, quien ya había hecho el esfuerzo de viajar dos veces a México con la intención de firmar, se sintió desprotegido por la gestión institucional del club. La sensación de improvisación y los constantes cambios en los términos del acuerdo provocaron un desgaste irreversible en la relación entre su representante y la directiva de Cruz Azul.

Ante ese panorama, el delantero tomó la decisión de dar un paso al costado y no continuar con las negociaciones. La falta de seriedad en el proceso terminó pesando más que la oportunidad deportiva, y el colombiano prefirió buscar nuevos horizontes en lugar de prolongar una situación que se había vuelto insostenible.

