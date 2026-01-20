En los últimos meses, la Fifa ha impulsado un nuevo formato de competencia que ha comenzado a llamar la atención de los aficionados al fútbol internacional: la Fifa Series.

Aunque para muchos hinchas el nombre puede sonar a torneo oficial o incluso a una nueva copa, en realidad se trata de una iniciativa distinta, pensada para darle rodaje a selecciones nacionales que, por diferentes motivos, no tienen compromisos oficiales durante las fechas Fifa.

Este formato ya se ha disputado en varias ventanas internacionales y ha contado con la participación de selecciones de distintos continentes, aunque Colombia no ha hecho parte del proyecto todavía.

A diferencia de los amistosos tradicionales, estos encuentros están centralizados y coordinados por el ente rector del fútbol mundial, lo que permite una mejor organización logística y deportiva.

El objetivo principal es que selecciones que no están compitiendo en eliminatorias, torneos continentales o campeonatos oficiales puedan mantenerse activas, sumar partidos internacionales y mejorar su posición en el ranking Fifa.

No es un torneo con campeón, fases finales o tabla de posiciones general, sino un formato flexible, que puede reunir a dos, tres o más selecciones en una misma sede o región, para disputar uno o varios partidos en pocos días.

¿Cómo se juega la Fifa Series?

La Fifa define las sedes, cruces y selecciones participantes, teniendo en cuenta factores como el ranking Fifa, la disponibilidad en el calendario y la cercanía geográfica.

Los partidos se juegan en fechas Fifa oficiales, son amistosos internacionales reconocidos, por lo que sí suman puntos para el ranking Fifa. No obstante, no tienen prórroga ni penales, salvo que se pacte algo distinto entre federaciones.

¿Por qué Colombia no juega la FIFA Series?

La Selección Colombia no participa en la Fifa Series principalmente por razones de calendario y contexto competitivo. Al pertenecer a la Conmebol, Colombia se encuentra inmersa en uno de los procesos eliminatorios más exigentes del mundo, con jornadas frecuentes rumbo al Mundial 2026.

Además, en las fechas Fifa recientes, la ‘Tricolor’ ha tenido partidos amistosos programados por fuera de este formato, ya sea como preparación para competencias oficiales o compromisos previamente acordados por la Federación Colombiana de Fútbol.

Esto no significa que Colombia esté excluida del proyecto, sino que no encaja en el perfil actual de selecciones convocadas, que suelen ser equipos en proceso de crecimiento, renovación o sin competencia oficial en el corto plazo.

¿Cómo quedaron los grupos de la Fifa Series 2026?

La Fifa ya confirmó los grupos y selecciones que participarán en la Fifa Series 2026, que reunirá 48 selecciones nacionales en doce grupos de cuatro equipos cada uno, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Grupos masculinos de la Fifa Series 2026

Los equipos se dividieron en nueve grupos de cuatro selecciones para la competencia masculina, que se jugará en distintas sedes alrededor del mundo durante las fechas Fifa de marzo y abril de 2026.

Grupo en Australia (AFC)

Australia (anfitrión)

Camerún

China PR

Curazao

Grupo en Azerbaiyán (UEFA)

Azerbaiyán (anfitrión)

Omán

Sierra Leona

Santa Lucía

Grupo en Indonesia (AFC)

Indonesia (anfitrión)

Bulgaria

Islas Salomón

San Cristóbal y Nieves

Grupo en Kazajistán (UEFA)

Kazajistán (anfitrión)

Comoras

Kuwait

Namibia

Grupo en Nueva Zelanda (OFC)

Nueva Zelanda (anfitrión)

Cabo Verde

Chile

Finlandia

Grupo en Puerto Rico (CONCACAF)

Puerto Rico (anfitrión)

Guam

Samoa Estadounidense

Islas Vírgenes Estadounidenses

Grupo en Ruanda – A (CAF)

Ruanda (anfitrión)

Estonia

Granada

Kenia

Grupo en Ruanda – B (CAF)

Ruanda (anfitrión)

Aruba

Liechtenstein

Macao

Tanzania

Grupo en Uzbekistán (AFC)

Uzbekistán (anfitrión)

Gabón

Trinidad y Tobago

Venezuela

En total, cinco de estas selecciones masculinas también están clasificadas al Mundial de 2026: Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán.

