El delantero colombiano Jhon Jáder Durán sigue dando de qué hablar en el fútbol de Turquía, pues desde que regresó a Europa tras su paso por el Al Nassr de Arabia Saudita, su temporada ha estado llena de altibajos, teniendo en cuenta que estuvo fuera varias semanas a causa de una lesión.

Ahora, recientemente se volvió a hablar mucho de él en la Liga de Turquía, puesto que en el último compromiso del Fenerbahce, en el que cayó 1-2 frente al Besiktas por la Copa, el colombiano no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes, lo cual llamó mucho la atención.

Ante esto, el técnico Domenico Tedesco salió a explicar y aseguró que fue por unas vacaciones que le aprobó tanto al colombiano como al brasileño Ederson.

“No tomé esta decisión solo. La tomamos juntos. Hablo de la importancia de ser una familia. No somos máquinas. Somos seres humanos. Y las personas tienen necesidades. La Navidad es muy importante para los jugadores sudamericanos. Los jugadores vinieron y me lo pidieron”, dijo el entrenador del Fenerbahce.

Y agregó: “Cuando llegó la solicitud, todos la evaluamos. Además, John Durán jugó con dedicación a pesar del dolor tras una larga lesión. Ederson también jugó tres partidos importantes a pesar del dolor. Por lo tanto, junto con el club, les di la oportunidad de estar en casa con sus familias durante la Navidad. Consideramos todas las condiciones”.

Así las cosas, el colombiano estará unos días descansando junto a su familia en esta época de Navidad, al tiempo que se recupera al 100 % de las lesiones que lo han perseguido a lo largo del año.

La idea es que se reintegre pronto porque el primer partido de 2026 será el próximo 6 de enero, cuando se enfrente a Samsunspor por la Supercopa de Turquía.

Cuántos goles lleva Jhon Jáder Durán en Turquía

Cabe recordar que debido a las lesiones, el jugador no ha podido mostrar su mejor nivel en su regreso a Europa. Es más, suma apenas cuatro anotaciones en quince compromisos jugados, un registro goleador muy lejano a lo que había mostrado en el Chicago Fire o incluso en el Aston Villa de Inglaterra.

