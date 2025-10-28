El ciclo de James Rodríguez en el Club León llega a su fin. Según confirmó el periodista argentino César Luis Merlo, reconocido por su credibilidad en el mundo de los fichajes en Latinoamérica, el mediocampista colombiano no seguirá en el equipo mexicano una vez termine el torneo Apertura 2025.

De acuerdo con información de Súper Deportivo, medio especializado en deportes de México, la directiva esmeralda decidió no renovar el contrato del jugador, que vence al finalizar el actual campeonato.

Así, James estaría disputando sus últimos dos partidos con la camiseta de la Fiera: el primero ante América, por la jornada 16, y el último en casa frente a Puebla, el sábado 8 de noviembre, en el estadio Nou Camp.

🚨James Rodríguez no seguirá en León. La decisión del club es no renovarle su contrato. Más detalles, aquí. ⬇️https://t.co/T6TFH0VBNV — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 28, 2025

Cómo ha sido el paso de James Rodríguez por León

Cuando James Rodríguez llegó a León, en enero de 2025, lo hizo rodeado de expectativas. Su fichaje fue considerado uno de los más mediáticos en la historia reciente del fútbol mexicano, pues el colombiano venía con la etiqueta de estrella mundial, con pasado en clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

La afición lo recibió con entusiasmo, y en sus primeros partidos el ’10’ mostró destellos de su calidad, aportando liderazgo, visión de juego y goles. Durante los primeros meses del torneo Clausura, James fue una pieza importante en el esquema ofensivo del equipo y su presencia provocó un impacto comercial y mediático innegable.

Sin embargo, esa etapa de ilusión duró poco. A partir de abril, el panorama comenzó a complicarse para León. La confirmación de que el club no participaría en el Mundial de Clubes, debido a la sanción por el tema de multipropiedad, afectó el ambiente interno y el rendimiento del grupo.

Después de aquel golpe, León perdió el invicto en la liga y fue eliminado en la primera ronda de la Liguilla ante Cruz Azul. Con el inicio del segundo semestre del año, los resultados siguieron sin acompañar al equipo. La eliminación temprana en la Leagues Cup y la irregular campaña en el Apertura 2025 marcaron el inicio del declive del proyecto deportivo.

La salida del entrenador Eduardo Berizzo y la llegada de Nacho Ambriz no lograron cambiar la dinámica. En tres partidos, el nuevo técnico solo consiguió dos derrotas y un empate, mientras que James perdió protagonismo en el once titular. Su bajo rendimiento, sumado a sus constantes viajes por los llamados de la Selección Colombia, lo relegaron al banquillo en los últimos encuentros.

Según la información publicada por Súper Deportivo, la decisión de la directiva de no extender su contrato se debe a varios factores: el alto salario del jugador, su impacto deportivo limitado y la necesidad del club de renovar su plantilla de cara al próximo año.

El colombiano, de 34 años, aún no ha definido cuál será su próximo destino. Aunque Colombia ya aseguró su clasificación al Mundial de 2026, lo que podría servirle como motivación para mantenerse activo en el alto nivel, por ahora su futuro es incierto.

