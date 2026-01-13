El futuro profesional de James Rodríguez parece estar inclinándose definitivamente hacia el territorio norteamericano. A tan solo cinco meses de que inicie la Copa del Mundo 2026, el capitán de la Selección Colombia se encuentra en la búsqueda activa de un equipo que le garantice la continuidad competitiva necesaria para liderar al conjunto nacional.

Luego de su desvinculación oficial del club León de México el pasado 31 de diciembre, el mediocampista cucuteño quedó en calidad de agente libre. Aunque en semanas anteriores se rumoró con fuerza un posible retorno al fútbol de Brasil con el Sao Paulo o una incursión en la liga mexicana con los Pumas de la UNAM, ninguna de estas opciones logró concretarse satisfactoriamente.

La novedad más reciente en el mercado de fichajes apunta hacia la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Según fuentes cercanas al entorno del jugador, el Austin FC de Texas ha emergido como el nuevo e inesperado interesado en hacerse con los servicios del volante zurdo de 34 años. Esta organización deportiva buscaría dar un golpe de autoridad en la liga, según El Tiempo.

El equipo texano, fundado en 2018, estaría compitiendo directamente con el Orlando City, club que hasta hace poco se perfilaba como el destino principal de James en Norteamérica. La propuesta del Austin FC resulta atractiva para el futbolista, no solo por la estabilidad económica, sino por el hecho de que Estados Unidos será una de las sedes principales del próximo Mundial.

El futuro del ’10’ colombiano se definirá antes de que finalice el mes de enero. El objetivo de James es integrarse rápidamente a una pretemporada formal, ya que actualmente se entrena de forma individual. La MLS comenzará su actividad oficial el próximo 21 de febrero, fecha límite para que el jugador esté plenamente incorporado.

Si se cierra el acuerdo con el Austin FC, Rodríguez se convertiría en la máxima figura de su plantilla. Esto le permitiría llegar con ritmo de juego y liderazgo al torneo orbital, cumpliendo así su meta primordial de mantenerse en la élite antes de la cita mundialista.

¿Quién es dueño de Austin FC, de la MLS?

El Austin FC es propiedad de Two Oak Ventures, un consorcio liderado por el empresario Anthony Precourt, quien actúa como presidente y director ejecutivo del club.

Entre los copropietarios destacan figuras influyentes como el actor Matthew McConaughey, Eduardo Margain, Bryan Sheffield y Marius Fortlow. Esta estructura empresarial ha consolidado al equipo como uno de los proyectos más mediáticos en la Major League Soccer (MLS) desde su debut competitivo en 2021.

La directiva destaca por su enfoque en la cultura local, integrando a figuras de renombre en su grupo de dueños:

Matthew McConaughey: el famoso actor es copropietario y ostenta el título de “Ministro de Cultura”, encargándose de conectar al equipo con la identidad de la ciudad.

el famoso actor es copropietario y ostenta el título de “Ministro de Cultura”, encargándose de conectar al equipo con la identidad de la ciudad. Eduardo Margain y Bryan Sheffield: empresarios clave que han impulsado la viabilidad económica del club.

empresarios clave que han impulsado la viabilidad económica del club. Jenny Just y Matt Hulsizer: inversores adicionales que fortalecen la estructura financiera.

El club juega sus partidos como local en el Q2 Stadium, un recinto de última generación inaugurado en 2021 con capacidad para aproximadamente 20,747 espectadores.

Este estadio es reconocido por su diseño sostenible y por generar una de las atmósferas más ruidosas y apasionadas de la liga, logrando llenos totales de forma consecutiva desde su apertura.

¿Cuándo comienza el Mundial de 2026?

La Copa Mundial de la Fifa 2026 tiene programado su inicio oficial para el jueves 11 de junio de ese mismo año. Esta edición histórica será la primera en contar con la participación de 48 selecciones nacionales y se desarrollará bajo una organización compartida entre Canadá, Estados Unidos y México.

El partido inaugural se llevará a cabo en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México, consolidando a este recinto como el primero en albergar tres aperturas mundialistas.

El torneo se extenderá por un periodo de treinta y nueve días debido al incremento en el número de encuentros totales. La FIFA ha confirmado que la gran final se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York.

Esta planificación busca ofrecer una logística eficiente para los equipos que competirán en dieciséis ciudades sedes distribuidas a lo largo de América del Norte.

