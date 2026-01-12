La violencia entre barras apareció en Montevideo y esta vez dejó a un colombiano herido de bala en la previa de un partido amistoso. El afectado es un simpatizante de Millonarios, de 42 años, que había llegado a Uruguay junto a un grupo de amigos para acompañar al equipo en los encuentros de estos días. Sin embargo, horas antes del compromiso frente a River Plate, se vio envuelto en un cruce con seguidores de Nacional de Uruguay en una zona cercana del Gran Parque Central.

De acuerdo con la versión entregada a las autoridades, el grupo de colombianos fue interceptado por varios hinchas locales, quienes comenzaron a increparlos de forma agresiva. En medio del altercado, se escucharon disparos y uno de ellos impactó al aficionado colombiano, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

El Ministerio del Interior confirmó que la víctima ingresó al Hospital Pasteur con una herida de arma de fuego en una de sus piernas. Aunque el proyectil tuvo entrada y salida, los médicos descartaron que su vida estuviera en riesgo, según informó El País de Uruguay.

Nos llegan más videos del enfrentamiento ayer entre hinchas de Millonarios (Colombia) vs Nacional en Montevideo. Previo al partido amistoso entre Millonarios vs River Plate. pic.twitter.com/0Grcds9MHU — Barra Brava (@barrabrava_net) January 12, 2026

En redes sociales circularon videos que muestran el caos vivido en el sector: corridas, golpes, lanzamiento de objetos y una fuerte intervención policial para dispersar a los involucrados. En algunas imágenes se observa incluso el uso de balas de goma por parte de las autoridades, en un intento por retomar el control de la situación.

El caso quedó en manos de la Fiscalía uruguaya, que analiza grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios para establecer responsabilidades. Además, la investigación fue trasladada a la Unidad de Violencia en el Deporte, ante la gravedad de los hechos.

