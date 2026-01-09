En las últimas horas hubo una gran discusión en las redes sociales debido a un comentario del periodista Juan Felipe Cadavid en el que aseguró que, si está bien físicamente y marcando goles, Falcao García podría ir a la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero no en un puesto titular, sino más en un rol de líder para la plantilla.

A muchos les gustó la idea, pero otros simplemente aseguran que lo harían como homenaje, lo cual no se debería permitir en una selección nacional y menos en una competición tan importante como la Copa del Mundo.

Es más, uno de los que se reportó por esta situación fue Carlos Antonio Vélez, quien escribió un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que “la selección es lo máximo” y por eso merecen estar solo los mejores.

Esto escribió:

Ya es hora q se pongan serios con la selección! NO es una casa de beneficencia, NO

es un centro de rehabilitación, NO es un hotel al se entra y se sale por gusto, NO es para hacer homenajes, ni reconocimientos, NO es para agradecer campañas de pasado y obtener un récord. NO es… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 9, 2026

Esto pareció un comentario directo contra Falcao, aunque no lo menciona, además de que este mismo periodista siempre ha criticado a Lorenzo porque muchas veces no lleva a los jugadores con mejor presente, sino los que a él mejor le han rendido, pues ya tiene su nómina conformada y eso, de cierta manera, le ha dado resultados.

Dichas críticas han llegado por jugadores como Rafael Santos Borré, Yerry Mina y más, pero ahora también por esa opción de que Falcao pueda volver a vestir la ‘Tricolor’ después de varios años.

Lo cierto es que luego de seis meses, el delantero, máximo goleador de la Selección Colombia, se acaba de sumar a Millonarios para ponerse a punto y conseguir su objetivo: quedar campeón vestido con los colores del equipo ‘Embajador’.

