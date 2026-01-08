Luego de seis meses y mucha especulación, el futbolista colombiano Radamel Falcao García regresa a Colombia para volver a vestir la camiseta de Millonarios, equipo por el cual ya pasó y con el que sueña con quedar campeón.

Esta es una decisión que el jugador no toma solo, pues siempre ha sido muy familiar y por eso se enfoca en lo que quiere tanto su esposa Lorelei Tarón como sus hijos. De hecho, ellos la pasaron muy bien cuando estuvieron en Colombia, ya que salían al centro comercial, paseaban, conocían y se empapaban de esa cultura latinoamericana que no habían tenido antes, recordando que en la mayoría de tiempo vivieron en Europa.

Ante esto y un día después de que se confirmó esta noticia, Lorelei apareció en sus redes sociales y se mostró muy emocionada de regresar a Bogotá, pero igual dejó en evidencia lo difícil que es volver a mudarse de país.

“Estoy pensando seriamente en abrirme una empresa de mudanzas. Vamos allá Bogotá. Vamos allá MILLOS. Te súper hemos extrañadooo”, escribió la artista argentina en sus redes sociales, compartiendo también fotos de sus hijas ayudando con los materiales para empacar.

Este mensaje ha recibido cientos de comentarios de hinchas de Millonarios, agradeciéndole por volver a Bogotá, como de amigos que hicieron en Colombia y que se muestran muy felices porque vuelvan a vivir acá.

Cabe recordar que, de principio, Falcao firmó un contrato por seis meses con Millonarios, pero la idea es extenderlo a un año para que su familia tenga un poco más de estabilidad en esa vida de los jugadores que es bastante dinámica.

¿Cuándo se suma Falcao a Millonarios?

En cuanto al jugador de 39 años, se espera que se sume directamente a la concentración del equipo ‘Embajador’ en Buenos Aires, recordando que los dirigidos por Hernán Torres se medirán con River Plate y Boca Juniors en compromisos de pretemporada.

La idea es que, como estuvo seis meses sin competencia oficial, se ponga a punto y esté listo lo antes posible para los compromisos de la Liga BetPlay y esa llave de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.

