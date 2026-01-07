Millonarios confirmó el regreso de Radamel Falcao García, pues después de seis meses sabáticos, el delantero colombiano volverá al conjunto ‘Embajador’ para tratar de cumplir su sueño: conseguir un título vestido de azul.

Fue por medio de sus redes sociales que el equipo bogotano anunció el regreso del delantero de 39 años de edad, para muchos el mejor futbolista en la historia de Colombia, lo que llena de ilusión a los aficionados con que este año sí se den los resultados.

Ahora, más allá de la emoción y la felicidad de los aficionados por el regreso del exjugador del Atlético de Madrid, cabe destacar que Falcao no podrá estar de arranque con el equipo bogotano, ya que viene con una sanción que le puso Dimayor hace algunos meses.

Y es que cabe recordar que cuando Millonarios quedó eliminado con Santa Fe de la final del primer semestre de 2025, Falcao fue a la rueda de prensa y se quejó fuerte del arbitraje. Estas fueron sus palabras:

Debido a esto, la Comisión Disciplinaria de Dimayor le puso a Falcao una sanción de cuatro fechas, además de una multa económica de 15 salarios mínimos, que en su momento se traducía en 21’352.500 pesos.

Por eso mismo y teniendo en cuenta que debe tener una readaptación, el delantero de 39 años se perderá, en principio, las primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay, en las que Millonarios se medirá con Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto e Independiente Medellín.

Igual, el objetivo de Millonarios es claro: eliminar a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana para meterse a la fase de grupos, algo que no consiguió en 2025 al quedar eliminado con Once Caldas de Manizales.

