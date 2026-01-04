Millonarios comenzó el año con un nuevo aire, pues después del mal semestre que tuvo en 2025, espera que esta temporada lleguen los triunfos y los títulos, que es lo que los aficionados más esperan.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Millonarios perderá a una de sus figuras: confirman “principio de acuerdo” con equipo europeo)

De hecho, el año comenzó con una gran noticia que los hinchas celebran, puesto que se anunció por fin el fichaje que se llevaba esperando durante varias semanas: Rodrigo Ureña.

Por medio de un video muy emotivo compartido en las redes sociales, en el que menciona todo lo relacionado a Los Andes, Chile y más, el equipo confirmó la llegada del mediocampista de 32 años, quien firmó su contrato luego de su exitoso paso por Universitario de Perú.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Rodrigo Ureña firmó su contrato por 2 años con la institución”, escribió el club.

Y sobre sus características, agregó: “El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo”.

Este era un fichaje que se venía pidiendo desde hace rato, ya que una de las principales falencias de Millonarios a lo largo del campeonato fue esa primera línea de volantes, ya que no había seguridad ni buen toque a la hora de salir.

“Voy a entregar lo máximo que tengo… mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo y obviamente mi garra al momento de jugar” R. Ureña 🎙️Ⓜ️ ▶️ https://t.co/pwjlqmk46W pic.twitter.com/eqsnsIHayf — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 4, 2026

Cabe recordar que Ureña es un jugador ya conocido en el fútbol profesional colombiano, ya que estuvo en el América de Cali y el Deportes Tolima durante algunas temporadas. Luego se fue a Perú y consiguió tres títulos con Universitario, por lo que fue despedido como un ídolo de esa institución porque aportó de gran manera en la recuperación del balón e incluso con goles.

(Ver también: Millonarios le apuesta con todo a futbolista extranjero que ya pasó por el FPC: “Acuerdo total”)

Así las cosas, Ureña se convierte en la quinta incorporación de Millonarios para 2026, sumándose a jugadores importantes como el caso de Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo.

* Pulzo.com se escribe con Z