El arquero colombiano Iván Arboleda salió definitivamente de Millonarios, pues después de haber jugado en el primer semestre, despedirse y regresar para el segundo, el guardameta consiguió otro club en el que espera tener un mejor rendimiento.

Y es que el paso del arquero por el conjunto ‘Embajador’ no fue el mejor, recordando que en la primera parte del año siempre estuvo por detrás de Álvaro Montero y en la segunda, por decisión técnica, de Diego Novoa.

Esto no dejó muy feliz al jugador de 29 años de edad, quien ahora salió a decir que no tuvo oportunidades y por eso califica su paso por Bogotá como un “fracaso”.

Así lo dijo en entrevista con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, en la que aseguró que al final siempre fue la segunda opción y por eso no pudo tener el nivel deseado.

Ⓜ️”Con Millonarios fue un fracaso, no tuve la confianza ni la oportunidad, jugué partidos con poco nivel y simplemente era la segunda opción” 🎙️Iván Arboleda. nuevo arquero de Águilas Doradas, en #ElVbarCaracol 📻🔥Sintonice la entrevista EN VIVO en @CaracolRadio pic.twitter.com/9XUkbESXgU — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 2, 2026

Ahora, también hay que destacar que cuando fue titular, tampoco tuvo el rendimiento que los aficionados esperaban, ya que disputó un total de nueve compromisos en los cuales recibió 11 goles, dejando el arco en cero solo en dos oportunidades.

Además, se habló incluso de cuestiones de indisciplina, por lo que Hernán Torres en el segundo semestre se inclinó más por Diego Novoa e incluso en algunos partidos por el uruguayo Guillermo De Amores.

Dónde va a jugar Iván Arboleda

Sin embargo, toda esta historia ya está en el pasado para el arquero colombiano, pues incluso unos días antes de terminar el año se anunció su fichaje por Águilas Doradas, con el que, dijo Arboleda, espera conseguir cosas importantes.

💰 Bolsa de jugadores 🦅 Iván Arboleda es nuevo guardameta de Águilas Doradas, el portero tumaqueño con 29 años, llega procedente de Millonarios. En su trayectoria se destacan Banfield y Rayo Vallecano. #aguilasdoradas #internacionaldebogota #colocolo #llaneros pic.twitter.com/MNdco6z7WT — Eselgol234 (@eselgol234) December 23, 2025

