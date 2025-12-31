El momento que vive el Wolverhampton de Inglaterra es bastante complicado y se puede catalogar como uno de sus peores de los últimos años, puesto que en esta temporada ya se han jugado 19 partidos, se han disputado 57 puntos y los ‘Wolves’ solo han podido sumar 3 unidades.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Jhon Arias le puso el pecho a su primer problema con Wolverhampton, luego de gol: “Tengo claro”)

Esto ha perjudicado a varios jugadores, pero uno de los principales señalados es el colombiano Jhon Arias, ya que llegó con mucha expectativa proveniente del Fluminense de Brasil, pero hasta ahora su rendimiento (como el del resto de jugadores) no ha sido el mejor, teniendo en cuenta que ha disputado 20 partidos y no ha podido marcar goles ni aportar asistencias.

Ante esto, creció el rumor de que el jugador podía volver a Brasil, específicamente a Fluminense, pero la realidad es que él solo quiere brillar en la mejor liga del mundo, a esa que le costó tanto llegar.

Lee También

“Todos saben el cariño que tengo por Fluminense, es el club que considero mi casa en Brasil, pero ahora me debo a Wolverhampton y sé que es un club que me necesita en este momento, sé que puedo ser mejor, que podemos tener buenas actuaciones en la Premier, se viene una ventana de transferencia y es normal, siempre se dan cosas que no dependen solo de mi, esperar que Dios nos ilumine y lo mejor para mi carrera”, dijo Arias, luego del empate 1-1 con Manchester United.

Además, agregó: “La Premier es una liga competitiva, no es un secreto, pero a título personal sé el grupo de jugadores que tenemos, sé la clase de jugador que soy y que este 2026 venga con alegría, que tengamos otra cara, podamos dejar buenas actuaciones, resultados. El resultado de hoy, a pesar de no conseguir lo que queríamos, nos deja ver que tenemos las herramientas, que podamos tener confianza”.

De esta manera, Arias espera mejorar su nivel pensando en el Mundial de 2026, en el cual la Selección Colombia se medirá con Portugal, Uzbekistán y el ganador de un repechaje internacional.

(Ver también: Jhon Arias fue presentado por el Wolverhampton y hubo llamativo detalle que nadie esperaba)

Cuándo vuelve a jugar el Wolverhampton

Así las cosas, luego de este empate que ilusiona a los aficionados con que las cosas mejoren el próximo año, el equipo de los ‘Lobos’ volverá a competencia este sábado, 3 de enero, en el compromiso contra West Ham que será a las 7:00 de la mañana, hora colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z