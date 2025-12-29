La final de la Copa Colombia, que pintaba para ser una fiesta porque reunía a dos de los equipos con mejores aficiones del país, terminó siendo una batalla campal, pues como ganó Nacional y eso mismo significó la quinta final pérdida consecutiva del Medellín, los aficionados mostraron su molestia invadiendo la cancha y agrediendo a sus rivales.

Nacional lanzó su nueva camiseta con un homenaje particular: precios y dónde comprarla

La situación fue más que grave, ya que varios espacios del estadio quedaron destruidos, a muchas familias les tocó salir corriendo e incluso el técnico Montoya, recordado por el título de la Copa Libertadores con Once Caldas, quedó en medio de los enfrentamientos, viendo de primera mano cómo se agredían los aficionados a su alrededor.

Ante esto, la Dimayor hizo oficial las sanciones para cada equipo, las cuales se deben cumplir solamente en la Copa Colombia, no en la Liga BetPlay.

En el caso de Medellín, que era el local y el encargado de mantener el orden en las tribunas del Atanasio Girardot, la sanción es de seis fechas de cierre total de la plaza, además de una multa de 3’914.625 pesos. Esto debido a que se infringieron los siguientes elementos del reglamento:

“El Comité decidió sancionar con seis (6) fechas de suspensión total de la plaza y una multa de tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($3.914.625) a El Equipo del Pueblo S.A., una vez evidenciado que en su condición de Club local, acreditada la comisión de cuatro (4) conductas impropias de espectadores, consistentes en: i) Lanzamiento de objetos, ii) Invasión al terreno de juego, iii) Actos de violencia contra las personas y cosas y, iv) empleo de objetos inflamables, los cuales desencadenaron en retraso del protocolo de premiación y una grave afectación en la integridad de personas, fuerza pública y las instalaciones del escenario deportivo”.

Por su parte, a Atlético Nacional le corresponde pagar la misma multa y una sanción de 3 fechas de cierre total de la plaza, teniendo en cuenta que los hinchas sí participaron, pero no eran los locales y eso reduce la responsabilidad.

Las normas infringidas por parte del equipo ‘Verdolaga’ fueron: “i) Lanzamiento de objetos, ii) Invasión al terreno de juego, iii) Actos de violencia contra las personas y cosas y, iv) empleo de objetos inflamables, los cuales generaron una afectación en el normal desarrollo del partido”.

Nacional contraría a jugador que Millonarios también quiso; fue hincha del 'embajador'

Vale la pena destacar que estas sanciones solamente aplican para la Copa Colombia, no la Liga BetPlay, pero igual los equipos tienen el recurso de apelación y por eso la sanción podría reducirse considerablemente.

