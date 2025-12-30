El inicio de año de Millonarios será emocionante para los aficionados del equipo, pues además de volver a ver al club después de varias semanas (recordando que no se clasificó a las finales del fútbol colombiano), también será un gran momento de presenciar a las contrataciones en partidos de muy alto nivel.

Y es que Millonarios será uno de los equipos que participará en la Serie Río de Plata, un torneo de pretemporada que reúne a varios clubes de la región, los cuales se enfrentarán entre sí para dar espectáculo, pero también medir cómo se encuentran antes del inicio oficial de cada liga.

Ahora, en dicha competencia, al conjunto ‘Embajador’ le tocaron unos duelos muy interesantes contra rivales argentinos muy complicados en una tierra que hace rato no pisa: Uruguay.

Los compromisos del cuadro ‘Embajador’ serán:

Millonarios vs. River Plate: 11 de enero a las 7:00 de la noche en Campus de Maldonado.

11 de enero a las 7:00 de la noche en Campus de Maldonado. Millonarios vs. Independiente: 13 de enero a las 7:00 de la noche en Montevideo.

Así lo anunció la organización:

🚨 ATENCIÓN 📅 Calendario completo de la #Serie2026 ☀️🇺🇾 Viví el mejor fútbol de verano 🏆 pic.twitter.com/KbrZ8tqc4z — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) December 30, 2025

La última vez que Millonarios se enfrentó con River Plate fue en 2024 en el estadio Monumental de Buenos Aires, que marcó el anhelado debut de Falcao con el equipo ‘Embajador’. Dicho juego terminó 1-1.

Por otro lado, cabe recordar que además de Millonarios, por Colombia también estarán Independiente Santa Fe, que se prepara para la Copa Libertadores, Deportivo Cali, Once Caldas y América de Cali, por lo que los aficionados se podrán divertir viendo a sus equipos en partidos muy interesantes, antes de que inicie la Liga BetPlay.

Este tipo de compromisos son importantes para medir cómo se encuentra cada plantilla antes de las competencias oficiales, pues se mide el plan de juego, las contrataciones, un posible 11 titular y mucho más para que con eso desde la primera fecha se llegue con una idea clara de competencia.

En cuanto a la Liga, Millonarios debutará contra Bucaramanga con fecha aún por definir, mientras que por Sudamericana se medirá con Atlético Nacional en Medellín el 4 de marzo a partir de las 7:30 de la noche.

