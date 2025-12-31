Luis Díaz es, sin duda, el jugador colombiano más importante del momento a nivel global, pues tuvo un 2025 para recordar por su buena temporada con el Liverpool, consiguiendo la Premier League, y luego con su impacto inmediato desde que aterrizó en el Bayern Múnich.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Golpe para Bayern de Luis Díaz por nueva sanción de Uefa: castigo se fue bien hondo en Champions)

De hecho, aquel gol que marcó casi con ángulo imposible con el equipo alemán le ha dado la vuelta al mundo, por lo que muchos esperan que sea uno de los mejores futbolistas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en junio del próximo año.

Sin embargo, más allá de ese momento deportivo tan importante, el colombiano aprovechó sus vacaciones de invierno para sorprender a sus seguidores, puesto que lanzó una canción propia con la que espera enviarles un mensaje a los jóvenes talentos.

Lee También

El tema se llama ‘La promesa’, que es una champeta que lanzó junto a los artistas Juanda Iriarte y Nelsen. Esta es la canción en cuestión:

Esta es la primera canción en la que aparece como artista principal, recordando que en ‘El ritmo que nos une’, de Ryan Castro, canta una parte junto a Juan Fernando Quintero.

Entre los fragmentos más importantes del tema musical, destaca el siguiente: “Gracias Dios / Por darme la bendición de jugar al fútbol / Y poderle cumplir la promesa a mis padres / Y a toda mi familia, amén”.

Lo cierto es que este es un tema en el que habla de su familia, de Dios y del agradecimiento por poder cumplir sus sueños haciendo lo que más le gusta que es jugar fútbol, además de darles un mensaje a las nuevas generaciones de que se esfuercen y sean disciplinados para conseguir lo que se proponen.

(Ver también: Luis Díaz sigue recibiendo premios en Alemania, mientras se mantiene la crisis en Liverpool)

Cómo fue el 2025 de Luis Díaz

Lo cierto es que esta canción cierra un año muy importante para el futbolista colombiano, recordando que en 2025 pudo ser campeón de la Premier League con el Liverpool, clasificar con la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y romperla con el Bayern Múnich de Alemania, esperando que el próximo año los objetivos se cumplan a cabalidad.

* Pulzo.com se escribe con Z