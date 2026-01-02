El futuro de Sebastián Villa también es una incógnita, pues después de quedar campeón en Argentina con Independiente Rivadavia, se despidió del club con el objetivo de buscar un equipo más grande e importante, pues allí se volvió a dar a conocer por ser figura y capitán.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Sebastián Villa jugaría en un grande de Sudamérica; en Argentina ya lo dieron por hecho)

Sin embargo, encontrar ese equipo no ha sido una tarea sencilla, pues en un principio se habló de que podía llegar al fútbol brasileño, más específicamente al Flamengo, pero luego esa opción se cayó y ahora está un poco en el aire.

No obstante, recientemente se ha hablado de que podría llegar incluso a River Plate, máximo rival de Boca Juniors, su anterior equipo, debido a un intercambio de mensajes que tuvo hace unos días con Juan Fernando Quintero.

Lee También

“TE VEO PRONTO MI HERMANO…”, el mensaje de Sebastián Villa para Juanfer Quintero 👀👀 pic.twitter.com/vXjvEWzJkF — SportsCenter (@SC_ESPN) December 28, 2025

Ahora, debido a este intercambio de mensajes parece que se activó la opción de River Plate para el atacante colombiano, pues el ‘Millonario’ necesita reforzarse pensando en volver a ganar títulos en 2026, especialmente la Copa Sudamericana.

Así lo informó el periodista Luis Fregossi, quien en su programa ‘La jugada’ aseguró que las partes ya se acercaron y si los números van bien encaminados, el exfutbolista del Deportes Tolima podría llegar al equipo de la banda cruzada.

🗣️” Yo les cuento que YA hubo contactos entre River e IRM por Villa y que si se acercan con los números, VILLA VA A JUGAR EN RIVER” La Jugada del Día aquí 👇 https://t.co/69W3A5Y1i2 — Luis Fregossi (@LuisFregossi) January 2, 2026

Así las cosas, Villa podría jugar con el equipo que es archirrival de Boca Juniors, club por el que pasó, pero no salió en las mejores condiciones luego de ser condenado por al justicia argentina por violencia de género.

(Ver también: [Video] A traición, jugador de River Plate buscó a Sebastián Villa para agredirlo)

Cómo le fue a Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Este año que pasó fue bueno para el jugador colombiano, pues después de su paso por Bulgaria, regresó a Argentina y destacó por su velocidad y gran capacidad goleadora, especialmente desde los penaltis.

En su último equipo disputó un total de 60 partidos en todas las competiciones, anotando 10 goles y aportando 16 asistencias, lo cual lo marcó como uno de los mejores jugadores del año en Argentina.

* Pulzo.com se escribe con Z