El periodo de fichajes en el fútbol sudamericano continúa sorprendiendo y este lunes 30 de diciembre no fue la excepción. El protagonista: el colombiano Sebastián Villa, exfutbolista de Boca Juniors.

(Vea también: ‘Juanfer’ Quintero rompió el silencio y confirmó dónde va a jugar en 2025: “Es mi decisión”)

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, todo parece indicar que el antioqueño tendría estar muy cerca de fichar con el equipo más grande del fútbol chileno: Colo-Colo.

Así lo dieron a conocer en la emisora argentina Radio La Red, donde el periodista Toti Pasman aseguró que una de sus fuentes le confirmó dicho movimiento.

“Un amigo, mi fuente de Boca, que siempre me pasa muy buena información y no falla nunca, me da otro refuerzo para Colo-Colo… Sebastián Villa va a jugar en Colo-Colo”, aseguró el comunicador.