En 2024 fallecieron varias personalidades en Colombia, como el exfutbolista y entrenador antioqueño Pedro Sarmiento, quien luchó contra una dura enfermedad hasta que el hospital Pablo Tobón Uribe confirmó su deceso.

Justamente, luego de dos meses de la lamentable noticia, Pamela Sarmiento, hija del excampeón del fútbol colombiano, publicó unas palabras para honrar la memoria de su papá, quien dejó el vacío el pasado 30 de octubre.

“Dos meses sin ti, demasiado tiempo”; “El parcero más parcero de todos”; “Cuidando los que quedan, porque cuando lo tenía todo, no me había dado cuenta de lo que tenía”, compartió la mujer en historias de Instagram.

Junto con las emotivas frases, Pamela Sarmiento compartió fotos en las que muestra la buena relación que sostenía con su padre, a quien consideraba su “parcero”.

“Era una amistad como rara. Somos panas. Él me dice hueva y pelotuda. Él anda por ahí, mirando que me porte bien. Y por eso me estoy portando bien… Pues, se hace lo mejor que se puede. Qué nota mi papá”, escribió.