El Barcelona publicó en sus redes sociales, una nota en la que confirma la muerte del exdelantero peruano, Hugo ‘Cholo’ Sotil, quien además pasó por el fútbol colombiano a finales de los 70, vistiendo los colores del Independiente Medellín.

FC Barcelona mourns the passing of Hugo Sotil, who played for Barça from 1973 to 1976, and offers its condolences to his family and friends.

Rest in peace, Cholo. pic.twitter.com/veJqv2dPUt

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2024