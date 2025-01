Este domingo 29 de diciembre falleció Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, a sus 100 años, según reportaron medios norteamericanos. Perteneció al partido Demócrata y ganó el premio Nobel de Paz en 2002.

(Le puede interesar: Trump sorprendió con lo que dijo sobre TikTok e hizo pedido sobre su prohibición)

Según dijo Chip Carter a The Washington Post y Atlanta Journal, su padre, el exmandatario, estaba en su casa de Plains, Georgia, cuando falleció. Carter sr. estaba en cuidados paliativos desde hace más de un año luego de no continuar con tratamientos médicos.

Jimmy Carter, the 39th US president, has died at 100 https://t.co/LhyY4m6AVX pic.twitter.com/eHTPRaPLrP

— The Associated Press (@AP) December 29, 2024