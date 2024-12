Osamu Suzuki, quien dirigió Suzuki Motor Corporation durante más de 40 años, falleció el 25 de diciembre a los 94 años, tras luchar contra un linfoma maligno.

La compañía confirmó su deceso y resaltó su papel fundamental en el crecimiento de Suzuki como un destacado fabricante automotriz a nivel mundial.

Nacido el 30 de enero de 1930 en Gifu, Japón, Osamu se unió a la empresa familiar en 1958 después de casarse con Shoko Suzuki, nieta del fundador.

Desde 1978, ocupó posiciones clave como presidente y director ejecutivo, retirándose en 2021, aunque continuó brindando asesoría a la empresa. Durante su liderazgo, las ventas de Suzuki se dispararon, alcanzando más de 3 billones de yenes en 2006, comparado con los 300 mil millones al inicio de su gestión.

Bajo su mando, la compañía se consolidó en mercados emergentes como India, donde estableció una alianza con el gobierno indio en 1982 para crear Maruti Udyog. El lanzamiento del Maruti 800 en 1983 fue un gran éxito y ayudó a afianzar la posición de Suzuki en el sector automotriz indio.

Osamu Suzuki, the man who took a punt on India and completely transformed India’s automotive landscape, has passed away at age 94. His legacy of putting an entire sub-continent on wheels starting with his humble 800 can never ever be forgotten. pic.twitter.com/IRvak3Fu4Y

— Hormazd Sorabjee (@hormazdsorabjee) December 27, 2024