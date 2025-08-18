La llegada de nuevas camionetas al país siempre despierta expectativa, y más aún cuando se trata de una marca que ha logrado posicionarse con fuerza. Ese es el caso de BYD, que sorprendió a muchos luego de que su primera pick-up híbrida enchufable, la Shark, fuera vista rodando en Bogotá.

El avistamiento no pasó desapercibido: la camioneta fue captada saliendo de un concesionario ubicado en la carrera 68 de la capital, despertando dudas sobre si la firma china está preparando su lanzamiento oficial en Colombia.

De acuerdo con información publicada por V12 Magazine, se trataría de una de las dos unidades que llegaron al país a mediados de año para someterse a pruebas de funcionamiento y adaptación a nuestras condiciones.

Este movimiento llama la atención porque BYD, reconocida por su fuerte apuesta por los carros eléctricos, había reducido la presencia de híbridos enchufables en su portafolio local. No obstante, la Shark parece marcar un giro en esa estrategia, pues combina la versatilidad de una camioneta de trabajo con tecnología de última generación.

Características de la BYD Shark

En lo mecánico, la BYD Shark no se queda corta. Su sistema denominado DMO integra un motor turbo de gasolina 1.5 litros junto con dos motores eléctricos, uno en cada eje. La potencia combinada alcanza los 430 caballos y el torque llega a 640 Nm, cifras que la ubican al nivel de las pick-up más robustas del mercado.

Uno de sus puntos más llamativos es la batería Blade LFP de 29,7 kWh, que brinda hasta 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y cerca de 840 km en uso combinado. Además, admite recargas rápidas de 40 kW, que permiten pasar del 30 % al 80 % en aproximadamente 20 minutos. Para las labores pesadas, arrastra 2.5 toneladas y carga hasta 830 kilogramos en su platón.

Por dentro, la Shark apuesta por un estilo moderno sin dejar de lado la funcionalidad. Incluye un panel digital de 10.2 pulgadas, pantalla central giratoria de 12.8″, proyección de datos en el parabrisas y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y CarPlay.

Entre otros detalles, ofrece climatización de doble zona, ocho parlantes con sonido Dirac, cargador inalámbrico de 50W y salidas de energía tanto en la cabina como en la parte trasera.

En seguridad, equipa seis airbags, un sistema de cámaras de 540 grados y un conjunto de asistencias electrónicas que complementan la conducción en ciudad y carretera. Su estructura de chasis de largueros con suspensiones de doble horquilla en ambos ejes busca ofrecer equilibrio entre confort y resistencia, una combinación clave para quienes buscan un vehículo útil en el día a día y en terrenos exigentes.

¿Se venderá en Colombia?

Aunque BYD no ha confirmado su comercialización, la Shark podría convertirse en una competidora directa de la Changan Hunter híbrida enchufable, y al mismo tiempo plantar cara a camionetas turbodiésel de larga tradición como la Toyota Hilux, Ford Ranger, Nissan Frontier y Chevrolet Colorado.

Por ahora, lo único seguro es que la camioneta ya rueda por las calles colombianas en fase de prueba, y su presencia ha encendido la expectativa de los fanáticos del segmento que esperan verla pronto disponible en vitrinas nacionales.

