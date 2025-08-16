El sector automotor en Colombia ha tenido un crecimiento importante en los últimos meses, pues desde el Salón del Automóvil de 2024 los ciudadanos se volvieron a encantar con el mercado de los vehículos nuevos y por eso los números en este 2025 han sido tan positivos.

De hecho, no son solo los carros de gasolina y pequeños los únicos que se venden, sino las SUV, los carros híbridos e incluso los eléctricos, los cuales han gustado por la ayuda del medio ambiente y el tema de que no tienen restricción de movilidad.

Es más, hace un año aterrizó en el país una marca que quería competir con BYD y de a pocos lo ha ido consiguiendo, ya que actualmente tiene el 17 % de participación en el mercado de los eléctricos: Zeekr.

Cuántos carros espera vender Zeekr

Tan bueno ha sido el rendimiento de esta marca en este 2025, que la meta que tenían a inicio de año de 250 unidades vendidas creció en más de 100, pues desde la compañía consideran que el Salón del Automóvil de este año será clave para conseguir los objetivos.

“Teníamos inicialmente un objetivo de 250 unidades, ahora el plan ajustado es poder llegar a las 400 unidades vendidas este año con la ayuda del Salón del Automóvil que tendremos en noviembre. En este momento, con las novedades del portafolio, tenemos una opción bastante interesante para nuestros clientes con el modelo de entrada Sport con un precio de 169 millones de pesos, y el modelo X Premium que hace parte de esa estrategia para poder consolidar nuestros números”, dijo Jorge Luis Porras, gerente de Zeekr en el país, en diálogo con La República.

Además, sobre la estrategia de entrada al mercado nacional, agregó: “Hicimos una primera exhibición en el Centro Comercial Andino para poder llegar al cliente objetivo, empezamos a exhibir nuestros dos modelos, el X y el 001, con los cuales arrancamos la operación y contamos con la fortuna de tener el Salón del Automóvil el año pasado y pudimos presentar la marca en el ‘stand’ de Astara, que es con el grupo con el que tenemos la representación de la marca para Colombia y esto hizo que tuviéramos una mayor visibilidad”.

Y es que estas camionetas han gustado por, sobre todo, el lujo que hay en su interior, pues aunque son chinas, cuentan con toda la tecnología para que la experiencia en su interior sea lo mejor posible.

Cuánto cuestan las camionetas Zeekr

Además, el precio también ha llamado la atención, puesto que compiten con carros gama alta, pero con un precio mucho más económico. Los precios de sus modelos en Colombia son:

Zeekr X: 169’900.000 de pesos.

Zeekr 001: 300’000.000 de pesos.

