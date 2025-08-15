Volkswagen ha discutido por varios meses cuál debía ser el futuro de su icónico SUV Touareg, que se lanzó en la década de los 2000, y si debía sustituirlo por uno equivalente eléctrico o uno más económico, aseguró Motor.es.

No obstante, la compañía decidió que no habrá una cuarta generación de este automóvil y que además se dejará de fabricar a mediados de 2026, agregó el mismo portal. Una de las razones, al parecer, tiene que ver con el costo de la camioneta.

La última generación de Touareg resultó ser muy costosa para el cliente, de acuerdo con el portal, por lo que optan por otras opciones más económicas del mercado, pero también para el fabricante; por lo mismo decidieron cerrar el ciclo de este automotor, luego de casi 25 años.

Desde su creación, este diseño compartió plataforma con Porsche Cayenne y Audi, lo que les permitió ingresar a un mercado de los SUV grandes y premium. Durante sus tres generaciones, el Touareg se destacó por su diseño robusto y lujoso, y contó con equipamiento avanzado, como faros LED Matrix, asientos ergonómicos y adaptación a diferentes tipos de conducción.

Asimismo, este modelo ganó reputación en competiciones prestigiosas como el Rally Dakar entre 2009 y 2011, consolidándose como un vehículo confiable y potente.

El Touareg no se vende en los Estados Unidos desde 2017, donde fue reemplazado por el Volkswagen Atlas. A nivel global, Volkswagen también ve al Tayron como una mejor oferta debido a su plataforma MQB, costos más bajos y mayor versatilidad.

La compañía ahora se enfoca en la oferta de modelos más accesibles, rentables y con un futuro eléctrico, es decir, en la eficiencia de la producción y la sostenibilidad ambiental.

¿Qué carro Volkswagen es el más barato?

Volkswagen ofrece una opción destacada por su precio competitivo. El modelo más económico de la gama actual es el Polo Track, un automóvil que combina un diseño funcional con la confiabilidad característica de la firma alemana.

El Volkswagen Polo Track se presenta con un precio de venta sugerido desde 66’990’000, de acuerdo con la página web de la marca. Este modelo destaca por su estética sencilla, con detalles en color negro y rines de acero con tazas, lo que le otorga una personalidad única y robusta.

