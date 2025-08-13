Ford presentó una innovadora plataforma para producir vehículos eléctricos más asequibles, iniciando con una camioneta mediana de cuatro puertas que costará alrededor de 30.000 dólares (120 millones de pesos) en 2027 y se ensamblará en Kentucky.

El proyecto busca reducir costos y aumentar eficiencia en un momento en que la compañía enfrenta pérdidas de hasta 5.500 millones de dólares anuales en su división de eléctricos, detalla The Verge.

La plataforma será modular y adaptable a diferentes modelos, con un 20 % menos de piezas, 25 % menos fijaciones y 40 % menos estaciones de trabajo, lo que permitirá un ensamblaje 15 % más rápido.

Ford empleará baterías LFP, más económicas y duraderas que las actuales, integradas estructuralmente al vehículo para mejorar manejo y espacio interior, añadió ese medio.

El nuevo método de fabricación, llamado “árbol de montaje”, ensamblará partes delantera, trasera y central por separado, reduciendo complejidad y esfuerzo físico de los trabajadores. Aunque requerirá menos empleados, Ford no prevé despidos, ofreciendo reubicaciones o retiros voluntarios.

El desarrollo proviene de un equipo en Silicon Valley dirigido por exingenieros de Tesla, que rediseñó el proceso desde cero, señaló esa publicación.

La estrategia es clave para competir con Tesla, GM y fabricantes chinos como BYD, en un contexto de menor demanda, retrasos de proyectos y políticas gubernamentales que reducen incentivos y elevan aranceles para los eléctricos.

Cuántos años tiene Ford

La historia de la marca Ford es una de las más influyentes en la industria automotriz mundial y comienza en 1903, cuando Henry Ford fundó la Ford Motor Company en Detroit, Michigan. Desde sus inicios, Ford tuvo una visión clara: fabricar automóviles accesibles para el público general, no solo para las élites.

Su gran innovación llegó en 1908 con el lanzamiento del Ford Model T, un vehículo robusto, confiable y mucho más asequible que otros de la época. Sin embargo, el verdadero cambio vino en 1913, cuando Ford implementó la línea de montaje en movimiento, un sistema de producción que redujo drásticamente los tiempos y costos de fabricación, permitiendo que el Model T se convirtiera en el automóvil más vendido del mundo durante casi dos décadas. Esta revolución no solo transformó la industria automotriz, sino que también marcó un antes y un después en la manufactura a nivel global.

Durante las décadas siguientes, Ford se expandió a nivel internacional y diversificó su oferta de modelos. En los años 30 y 40, la compañía enfrentó retos importantes debido a la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, periodos en los que tuvo que adaptar su producción a necesidades militares.

Tras la guerra, Ford regresó a la fabricación masiva de vehículos para el consumidor, introduciendo innovaciones en diseño y seguridad. En 1948, lanzó la Serie F de camionetas, que con el tiempo se convertiría en una de las más vendidas de la historia. En los años 60, la marca volvió a captar la atención global con el lanzamiento del Ford Mustang en 1964, un automóvil deportivo y asequible que inauguró el segmento de los “pony cars” y se convirtió en un ícono cultural.

En las décadas de 1980 y 1990, Ford continuó expandiendo su presencia en mercados emergentes y compró o participó en otras marcas como Jaguar, Land Rover, Volvo y Aston Martin. Sin embargo, la competencia creciente, los cambios en las preferencias de los consumidores y las crisis económicas pusieron presión sobre la compañía. A mediados de la década de 2000, Ford inició un profundo plan de reestructuración, vendiendo varias de esas marcas y concentrándose en su portafolio principal.

Cómo está Ford en la actualidad

En el siglo XXI, Ford ha tenido que adaptarse a la transición hacia los vehículos eléctricos, autónomos y conectados. Modelos como el Mustang Mach-E y la F-150 Lightning representan su apuesta por un futuro más sostenible, mientras que su herencia de innovación sigue guiando su estrategia.

Así, Ford ha pasado de ser pionera en la producción en masa a competir en una nueva era tecnológica, manteniendo su lugar como uno de los fabricantes más emblemáticos del mundo.

