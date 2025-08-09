Durante más de una década, el Chevrolet Spark fue uno de los modelos más queridos y populares en Colombia. Este compacto urbano se ganó un lugar en el corazón de los conductores por su economía de combustible, tamaño ideal para la ciudad y mantenimiento asequible, convirtiéndose en el primer carro de miles de familias y profesionales jóvenes.

Su presencia en las calles colombianas fue tan notoria que llegó a ser sinónimo de movilidad urbana práctica y confiable. Para este 2025, el Spark es uno de los usados más vendidos en el país.

Ahora, con su regreso en formato eléctrico y SUV, el Spark busca adaptarse a una nueva era de conducción sostenible sin perder el vínculo emocional con quienes lo conocieron como su primer vehículo.

¿Cuánto vale el nuevo Chevrolet Spark en Colombia?

El Chevrolet Spark EUV, una versión completamente eléctrica del reconocido subcompacto, llegó a Colombia y será lanzado oficialmente en las próximas semanas, según informó Blu Radio, con un precio estimado desde los 108.990.000 pesos colombianos.

De esta manera, General Motors busca hacer más accesible la movilidad eléctrica en América Latina, y su llegada al país causa gran expectativa, en parte por el resurgimiento de un nombre muy popular entre los colombianos.

El vehículo, desarrollado en alianza con SAIC-GM-Wuling, fue rebautizado como Spark EUV en la región, aunque en China se le conoce como Baojun Yep Plus. Su diseño se distancia del Spark clásico y se acerca a una estética más robusta de tipo SUV urbano, con detalles como luces LED cuadradas, barras de techo funcionales y molduras negras que le dan un aire aventurero.

$108.900.000 vale el NUEVO SPARK 🤔. Que opinan? 👀 Mi opinión sincera es que es un buen auto, sus acabados se sienten bien, tiene buena tecnología y que bien que apostaron a algo diferente. Siento que con unas buenas modificaciones (estéticas obviamente) sería un carro muy muy interesante. Sin embargo lo que sí quizás no me gustó del todo fue su batería 🪫

Características del nuevo Spark EUV eléctrico

En términos de desempeño, el Spark EUV cuenta con una batería de 41,9 kWh, y un motor eléctrico delantero capaz de entregar cerca de 101 caballos de fuerza y 180 Nm de torque, permitiéndole alcanzar una velocidad máxima aproximada de 150 km/h. Su autonomía varía según el ciclo de homologación: alrededor de 385 km (NEDC) y unos 281 km bajo el estándar EPA, más exigente.

Precio de lanzamiento : 108.990.000 COP

Batería : 41,9 kWh (litio ferrofosfato – LFP)

Potencia : ~101 hp y 180 Nm de torque

Autonomía : hasta 385 km (NEDC) / 281 km (EPA)

Velocidad máxima : 150 km/h

Aceleración: 0–100 km/h en 9 segundos

El interior del Spark EUV también fue renovado. Integra un panel digital de 8,8 pulgadas, una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, asiento del conductor con ajuste eléctrico, acceso sin llave y materiales de buena calidad, como tapicería en cuero sintético. El baúl ofrece una capacidad inicial de 355 litros, ampliable al abatir los asientos traseros.

En cuanto a seguridad, incorpora tecnologías poco comunes en este segmento, como:

Cámara de visión 360°

Frenado autónomo de emergencia (AEB)

Alerta de cambio involuntario de carril

Control de crucero adaptativo

Faros con luces altas automáticas

Seis airbags y control de estabilidad

Una particularidad que atrajo la atención fue la filtración de imágenes del Spark EUV circulando en Colombia semanas antes de su lanzamiento oficial, lo que confirmaba pruebas locales del modelo. Este tipo de pruebas refuerza el papel de Colombia como mercado piloto para GM en la región.

* Pulzo.com se escribe con Z