Este espacio busca convertirse en un plan ideal para los fanáticos de los automóviles y las motocicletas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de interactuar con las marcas y acceder a beneficios comerciales exclusivos por tiempo limitado.

(Lea también: Kia aceleró y les sacó ventaja a Renault y Toyota con estos carros; ha vendido mucho)

El evento inaugural se llevó a cabo el 15 de agosto con la presentación oficial del concepto de Vibro, un espacio de Autogermana que combina exhibición y experiencia para acercar al público al futuro de la movilidad.

¿Qué es Vibro, en el parque de la 93?

BMW presentará en esta exhibición en Bogotá la renovada BMW iX, una SUV 100 % eléctrica que integra lujo y tecnología de vanguardia.

Lee También

A ella se sumarán modelos como el 118, 218 Gran Coupé, i4 eDrive40, iX xDrive45, iX1 eDrive20, iX2 xDrive30, M235 xDrive Gran Coupé, M340i xDrive, X2 M35i xDrive, X3 20 xDrive, X5 xDrive50e y X7 xDrive40i.

Por parte de Mini, la marca exhibirá modelos complementarios al portafolio John Cooper Works: el 3 puertas en versiones de combustión y eléctrica, además del Cabrio.

También se destaca la presentación del MINI Aceman E, junto con modelos como el MINI Cooper C, MINI Countryman E, MINI Cooper E, MINI Countryman C y MINI Countryman S All4.

Lee También

Vibro fue concebido como un recorrido en el que diseño, tecnología y experiencia se combinan, ofreciendo al público la posibilidad de explorar de cerca cada modelo, interactuar con especialistas y conocer las características que distinguen a las propuestas más recientes de estas tres marcas icónicas.

La exhibición estará abierta al público del 15 al 24 de agosto, en horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., en la calle 93B #11-14, Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z