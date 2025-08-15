Las personas en Colombia suelen usar sus vehículos por incluso varias horas al día, pues por los trancones, largos desplazamientos y más, los vehículos se convierten en un aliado muy importante, por lo que tener una experiencia al interior siempre es recomendable.

Sin embargo, por desatención o malos hábitos, muchas personas no lavan el interior del vehículo con regularidad, por lo que los malos olores pueden aparecer y luego quitarlos no es una tarea sencilla.

De hecho, los más característicos son, por ejemplo, los olores a perro, a cigarrillo por los fumadores e incluso hasta humedad y quitarlos es complicado, pues no basta solo con bajar la ventana porque eso, después de un tiempo, ya no es solución.

Cómo quitarle el mal olor al carro

Ante esto, hay una solución para quitar el olor en solo 10 minutos, pues este cogerá de nuevo un aroma a nuevo, tal como si hubiera salido del concesionario otra vez.

Según explicó la página Triplo Autos, el proceso para que su carro ya no tenga esos malos olores es:

Encienda su carro y pone el aire acondicionado al máximo.

En el aire debe estar encendida la opción de recirculación, no la que toma el aire de afuera.

Luego, coge un eliminador de olores, que hay de varias marcas en Colombia, y lo agita.

Cuando lo haya agitado lo suficiente, hace clic y con eso comenzará a salir el producto.

Luego, usted se sale del vehículo y cierra la puerta (ojo con que se le cierre) y deja actuar el producto 10 minutos con el carro encendido.

Ya cuando el producto haya dejado de actuar, abre las puertas unos minutos para que salga ese aire encerrado y listo, con eso notará que ya no habrá malos olores, sino que tendrá un aroma fresco y como nuevo.

Así lo explicó la página:

Esta es una gran solución para todos aquellos que fuman o que transportan a su mascota en el vehículo para que este no coja mal olor, sino que por el contrario siempre esté en las mejores condiciones.

Cuánto cuesta un eliminador de olores de carro

Ahora, muchas personas creen que estos productos solo se consiguen en Estados Unidos, pero al revisar en Mercado Libre, por ejemplo, allí se encuentran varios elementos de distintas marcas y precios.

El más económico es de Simonis, que tiene un valor de 39.840 pesos, pero hay otros que cuestan hasta casi 80.000 pesos y cumplen con las mismas funciones.

