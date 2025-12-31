La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que entrarán en vigencia desde el 1 de enero de 2026.

Aunque el ajuste impacta a la mayoría de los vehículos, los carros particulares figuran entre los que tendrán el menor incremento frente a otros segmentos del parque automotor.

De acuerdo con la información oficial, los automóviles familiares de uso particular, especialmente aquellos de menos de 1.500 centímetros cúbicos, registrarán una variación cercana al 0,38 %, uno de los ajustes más bajos definidos para el próximo año. Este comportamiento contrasta con el aumento aplicado a motocicletas, taxis y microbuses, cuyos valores suben en un 5,17 %.

El precio del SOAT para este tipo de carros particulares se mantiene en un rango moderado, lo que representa un alivio para millones de conductores que utilizan su vehículo para desplazamientos cotidianos y no para actividades comerciales. La autoridad financiera explicó que este menor ajuste responde a una reducción en los indicadores de siniestralidad asociados a esta categoría.

En cambio, los incrementos más significativos se concentran en vehículos con mayor riesgo de accidentes, como las motos de bajo cilindraje y los vehículos de servicio público, cuyos costos del seguro obligatorio aumentan de manera más marcada para 2026.

Con este esquema, el Gobierno busca que las tarifas del SOAT reflejen el comportamiento real del riesgo en las vías, diferenciando entre los tipos de vehículos y su impacto en el sistema de atención a víctimas de accidentes de tránsito.

¿Cuánto vale el Soat para carros particulares y camionetas en 2026?

De acuerdo con las tarifas de 2025 y los porcentajes de incremento confirmados por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre las categorías que menos subirán de precio están:

Carros familiares de menos de 1.500 cc y antigüedad inferior a 9 años : la tarifa quedó en $447.300 para 2026 , con una variación del 0,38 % .

: la tarifa quedó en para , con una variación del . Camionetas de menos de 1.500 cc: el costo del SOAT en 2026 se fijó en $792.900, con un incremento del 0,38 %.

¿Qué coberturas y beneficios tiene el Soat?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) garantiza la atención inmediata a las víctimas de un siniestro vial, sin importar quién sea el responsable del hecho ni el tipo de vehículo involucrado. Su cobertura se activa de manera automática en el momento del accidente y permite el acceso a servicios de salud sin trámites previos.

Entre los principales beneficios del SOAT se encuentran la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como los servicios de rehabilitación y transporte de las personas lesionadas. Estos gastos son asumidos por la póliza dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El seguro también contempla indemnizaciones en casos de incapacidad permanente, fallecimiento y gastos funerarios, lo que brinda un respaldo económico a las víctimas y a sus familias en situaciones de alta gravedad.

Otra de sus características clave es que la cobertura aplica incluso cuando el vehículo responsable no ha sido identificado o cuando el conductor carece de otros seguros adicionales. Esto convierte al SOAT en una herramienta fundamental de protección social y atención de emergencias en las vías del país.

Además de su carácter obligatorio, el SOAT cumple un papel central en el sistema de salud y en la atención de víctimas de accidentes de tránsito, al asegurar que las personas reciban asistencia oportuna y continua, independientemente de su situación legal o económica.

