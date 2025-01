El también expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, conocido por su dura postura en políticas migratorias, ha sorprendido con declaraciones recientes en las que respalda el programa de visas H-1B, diseñado para trabajadores extranjeros altamente calificados.

Durante una entrevista con el New York Post, Trump afirmó: “Siempre me han gustado las visas. Siempre he estado a favor de las visas”, una postura que marca un contraste frente a su retórica migratoria tradicional.