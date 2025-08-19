Dulce, una niña de 12 años, fue asesinada mientras dormía en medio de un ataque armado perpetrado en su vivienda en Chalco, Estado de México, el pasado 11 de agosto de 2025 en la mañana.

La versión inicial de los hechos apuntaba a un ajuste de cuentas por una presunta deuda familiar, como lo informó Azteca Noticias. Sin embargo, las autoridades mexicanas desmintieron esta hipótesis.

Como explicó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en rueda de prensa, “los atacantes buscaban a la pareja de la mamá de Dulce, quien está vinculado al narcomenudeo, y el crimen ocurrió cuando los agresores mataron a la niña accidentalmente sin encontrar a su verdadero objetivo”, desvirtuando la información sobre un crimen motivado por una deuda económica, según recogió Milenio.

Según García Harfuch, los hechos ocurrieron cuando los agresores buscaban a la pareja de la mamá de la menor, un reconocido narcotraficante en la zona que logró escapar. Al no encontrarlo, dispararon indiscriminadamente, dejando como víctima a la niña en medio de lo que se describe como una guerra criminal.

Crimen de Duce en México estaría relacionado con bandas de narcotráfico

Siguiendo este hilo, el Secretario explicó que la investigación se enfocó en la vida del padrastro de la niña y cómo su vínculo con el narcotráfico pudo haber desencadenado la tragedia. Afirmó que se recolectaron evidencias que apuntan a una guerra entre grupos como el motivo del ataque, y no una deuda de la madre de Dulce.

Esta nueva línea de investigación cambia el enfoque de una supuesta deuda personal a un caso evidente de violencia desbordada por el control del negocio de las drogas. Este hecho motivó a las autoridades locales a crear una unidad especial dentro de la Fiscalía del Estado de México para mejorar la atención en casos similares y tomar acciones preventivas.

Este trágico suceso reabrió el debate sobre el narcotráfico y el narcomenudeo en México, y su capacidad para afectar vidas inocentes. De acuerdo con medios locales como Jornada, lo ocurrido en Chalco no fue un hecho aislado. Casos similares aparecen en distintas regiones del país, mostrando cómo el narcotráfico se infiltra en esferas sociales y desestabiliza la cotidianidad.

