El hallazgo del cuerpo sin vida de Ariela Mejía-Polanco, conocida en redes sociales como Ariela ‘La Langosta’, causó conmoción en Nueva York y en la comunidad latina que seguía de cerca su trayectoria digital. La joven modelo e ‘influencer’ de origen dominicano fue encontrada baleada dentro de su camioneta Mercedes-Benz G-Class en la madrugada del 17 de agosto en Mount Vernon, en el condado de Westchester.

De acuerdo con el reporte de la policía local, el vehículo estaba detenido en Cross County Parkway y presentaba varios impactos de bala en el vidrio del lado del conductor. La Oficina del Médico Forense confirmó que se trató de un homicidio y no de un accidente, como se especuló en los primeros minutos.

Lo que se sabe de la noche del crimen de Ariela ‘La Langosta’

Según reseñó The New York Post, Ariela había asistido horas antes a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde trabajaba como mesera. En sus historias de Instagram compartió videos en los que se le veía sonriente, rodeada de colegas y amigos. Poco después de abandonar el lugar, fue atacada a tiros.

Las imágenes del carro evidenciaban múltiples disparos y destrozos en la ventana del conductor, lo que reforzó la hipótesis de que se trató de un ataque directo. Por ahora, las autoridades investigan quiénes pudieron estar detrás del crimen y si existía alguna amenaza previa contra la ‘influencer’.

El impacto de la noticia se reflejó en la escena musical y nocturna de Nueva York. Artistas como Cardi B y La Insuperable expresaron en redes sociales su dolor por la muerte de la joven dominicana.

El club Ikon, donde Ariela trabajaba, suspendió actividades y publicó un mensaje de despedida: “Hoy perdimos a nuestra estrella brillante. No lo podemos creer… eras nuestra sonrisa, nuestra felicidad”. Otros locales nocturnos como Opus Lounge y Starlet NY también la homenajearon, llamándola un “ángel de la vida nocturna” y destacando el vacío que deja en la comunidad.

Originaria de República Dominicana, llevaba años radicada en Nueva York, consolidándose como una figura relevante dentro de la comunidad latina. Su apodo surgió de la energía arrolladora con la que se desenvolvía, tanto en persona como en redes sociales.

Con su repentina muerte, el caso ahora es tratado como un homicidio y sigue bajo investigación mientras familiares, amigos y seguidores claman justicia por la joven que marcó la vida nocturna de Manhattan.

