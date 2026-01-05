Millonarios avanza en su trabajo de pretemporada bajo las órdenes de Hernán Torres, pues luego de tener un periodo de vacaciones, el cuerpo técnico ya tiene a sus jugadores de vuelta para alistarlos física y tácticamente pensando en conseguir los objetivos de la temporada.

Para eso, además de los entrenamientos de alta intensidad, también disputará unos compromisos bastante interesantes frente a rivales muy exigentes que le medirán el nivel y le permitirá ver bien a las contrataciones antes del inicio del torneo.

Es más, ya se conoció que Millonarios jugará con River Plate e Independiente en Uruguay, dos juegos bastante complicados, pero ahora se sumaría un tercer rival en uno de los mejores estadios del mundo.

¿Millonarios jugará con Boca Juniors?

Según explicó el periodista argentino Marcelo González, quien sigue de cerca toda la actualidad de Boca Juniors, el equipo ‘Xeneize’ recibirá a Millonarios el próximo 14 de enero en la Bombonera, en Buenos Aires, aprovechando que el conjunto colombiano estará en Uruguay por esos días.

Esto fue lo que dijo el periodista:

🔜 ¡AMISTOSO CONFIRMADO! ⚽️ @MarceGonzalezCX informó que #Boca recibirá a Millonarios de Colombia, en la Bombonera, el 14 de enero, para jugar un amistoso de pretemporada. 🏟 Además, todos los socios adherentes tendrán prioridad a la hora de conseguir entradas. pic.twitter.com/FhWsisnYrz — Cadena Xeneize (@Cadena_Xeneize) January 5, 2026

De hecho, aseguró que esta es una prioridad para los socios adherentes para ver cómo están los jugadores antes del inicio de la temporada. Sin embargo, lo que no le han dicho es si será abierto al público o a puerta cerrada ni la hora del compromiso, aunque la idea es sí o sí disputar dicho encuentro en la fecha estipulada.

Así las cosas, queda esperar que el conjunto argentino o el bogotano lo hagan oficial, pero lo que sí es cierto es que sería un compromiso muy llamativo para ambas instituciones.

Cómo le ha ido a Millonarios jugando con Boca Juniors

Por más de que son dos instituciones históricas en el continente, la realidad es que se han enfrentado en pocas oportunidades, dado que casi no les ha tocado cruzarse en competiciones internacionales.

La última vez que se vieron las caras fue el 25 de julio de 2012 en el Torneo de Verano de Bogotá. En esa oportunidad, el conjunto argentino se impuso por 1-2 con goles de Cristian Chávez y Wálter Erviti, descontando José Luis Trancredi para los ‘Embajadores’.

Antes de eso, Millonarios sumaba un empate de 0-0, que fue en 1957 en El Campín de Bogotá, y una victoria por 2-1, que fue en un amistoso a favor de la lucha anti drogas en 2005, en la que anotaron Martín García para los ‘Embajadores’ y descontó Claudio Morel para el cuadro argentino.

