Una de las tareas de Millonarios en este periodo en el que no tuvo competencia, recordando que quedó fuera de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, fue limpiar la plantilla de jugadores que no tenían continuidad o simplemente no rindieron al nivel que se esperaba.

Eso se hizo gracias a la labor del nuevo director deportivo Ariel Michaloutsos, de la mano del técnico Hernán Torres, quienes vieron qué era lo mejor para el club pensando en conseguir los objetivos de 2026.

Uno de esos futbolistas que no iba a ser tenido en cuenta fue Helibelton Palacios, lateral derecho, quien pese a que tuvo algunos encuentros buenos, nunca pudo destacar, ni siquiera fue titular indiscutible y por eso tenía que buscar nuevos rumbos para 2026.

Así, en su búsqueda, se encontró con la oportunidad de Independiente Santa Fe, rival de patio del conjunto ‘Embajador’, que le abrió las puertas y le firmó un contrato bastante llamativo a sus 32 años.

Según comentaron periodistas como Julián Capera, Alexis Rodríguez y Mariano Olsen, entre otros, Palacios firmó un contrato por tres años, es decir, hasta diciembre de 2028, algo que no es muy común en el fútbol colombiano, especialmente con un equipo como el ‘Cardenal’.

🚨✍🏽 Helibelton Palacios acaba de firmar contrato con Independiente Santa Fe. 🦁 El equipo cardenal adquiere sus derechos y le hace contrato hasta diciembre de 2028. pic.twitter.com/CFXCcoQ6wy — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 4, 2026

Y es que cabe recordar que el paso de Palacios por Millonarios no fue el mejor, ya que aunque aterrizó con mucha expectativa por lo hecho a lo largo de su carrera en equipos como Nacional, Cruzeiro y más, en el ‘Embajador’ no pudo afianzarse ni siquiera en el 11 titular.

Es más, a lo largo del año disputó un total de 29 partidos, en los cuales anotó dos goles y aportó una asistencia, números muy lejanos a los que los hinchas esperaban.

Santa Fe, por su parte, se sigue reforzando pensando en la Copa Libertadores, su principal objetivo del año, recordando que jugará desde la fase de grupos por quedar campeón del primer semestre frente a Independiente Medellín.

