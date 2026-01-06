Millonarios volvió a sacudir a su hinchada este martes 6 de enero, esta vez no desde la cancha sino desde las redes sociales. El club bogotano publicó un breve, pero sugestivo mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que bastó para encender la ilusión de miles de aficionados: “The last dance”, acompañado de un balón y un corazón azul.

Aunque el trino no incluyó ningún nombre, imagen de jugador o aclaración adicional, la reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, las respuestas se llenaron de especulaciones, emojis, mensajes de expectativa y una misma pregunta repetida una y otra vez: ¿es un guiño al posible regreso de Radamel Falcao García a Millonarios?

La frase “The last dance” suele asociarse a despedidas especiales o a capítulos finales cargados de simbolismo, lo que llevó a muchos hinchas a interpretar la publicación como algo más que una simple campaña digital.

Para la afición ‘Embajadora’, el mensaje tocó una fibra sensible, especialmente por el vínculo emocional que existe entre Falcao, el club y su historia personal.

Desde Millonarios no se ha hecho ninguna aclaración oficial sobre el significado del mensaje, lo que ha contribuido a que el misterio crezca.

¿Cuándo se fue Falcao de Millonarios?

Radamel Falcao García tuvo un paso breve pero significativo por Millonarios. Del club de sus amores se fue en julio de 2025. Su contrato terminó el 30 de junio y el club anunció oficialmente su salida el 2 de julio, cuando Falcao decidió no renovar.

Llegó al equipo en junio de 2024, cumpliendo su sueño de jugar en el equipo del que es hincha. Las razones de la salida incluyeron aspectos económicos (carga fiscal alta para el club), personales/familiares (dificultades para la familia en Bogotá) y molestias con críticas de prensa y sector de la hinchada. Desde entonces, permanece como agente libre.

