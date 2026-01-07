Después de varias horas de incertidumbre y expectativa, Millonarios FC confirmó este miércoles 7 de enero el regreso de Radamel Falcao García.

El delantero samario, conocido como el ‘Tigre’, volverá a vestir la camiseta azul después de una salida abrupta en 2025, en lo que muchos ya llaman “The Last Dance” —el último baile—, una referencia que el propio club utilizó para calentar el inesperado anuncio.

(Vea también: Falcao se alista para volver a las canchas en 2026, pero siembra dudas: “Voy a jugar”)

Todo comenzó este martes 6 de enero, cuando la cuenta oficial de Millonarios en X (antes Twitter) publicó un enigmático mensaje: “The last dance”, acompañado de un emoji de balón y un corazón azul.

The Last Dance! ⚽️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 6, 2026

El tuit, sin más detalles, desató una tormenta de especulaciones en redes sociales. Cientos de hinchas interpretaron la frase —famosa por el documental sobre la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls— como una alusión al posible retorno de Falcao, quien a sus 39 años sigue siendo ícono del fútbol nacional.

Después de varias horas de expectativa, que parecieron eternas para la afición, la confirmación llegó este miércoles por la mañana.

¿Cuándo se había ido Falcao de Millonarios?

Este regreso es inesperado por varias razones. Falcao había dejado Millonarios en julio de 2025 luego de no renovar su contrato, argumentando motivos económicos, personales y el desgaste por críticas de la prensa y algunos sectores de la hinchada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Falcao (@falcao)

En ese momento, el delantero se encontraba como agente libre, y aunque se rumorearon ofertas de clubes en Argentina, Ecuador y hasta España, nada se concretó.

Durante el segundo semestre de 2025, el ‘Tigre’ se alejó de las canchas, enfocándose en su familia y compromisos comerciales, lo que hizo pensar a muchos que su retiro estaba cerca. Sin embargo, nunca perdió el amor por Millonarios, el equipo del que es hincha desde niño y al que siempre refirió como “el de sus amores”.

El impacto de este anuncio va más allá del campo de juego. Para Millonarios, que busca reforzar su plantilla para la temporada 2026, la llegada de Falcao representa no solo experiencia y goles, sino también un impulso en mercadeo y taquilla.

¿En qué equipos ha jugado Falcao?

La carrera de Radamel Falcao García es una de las más destacadas en la historia del fútbol colombiano. Debutó profesionalmente en 1999 con Lanceros Boyacá. En 2001 fichó con River Plate de Argentina, donde ganó la liga en 2008 y se consolidó como goleador.

En 2009 fichó por el Porto de Portugal, conquistando la Europa League en 2011 y múltiples títulos locales. Su explosión llegó en Atlético de Madrid (España) entre 2011 y 2013, donde ganó la Europa League, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey, anotando 70 goles en 91 partidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UEFA Europa League (@europaleague)

En 2013 se unió al AS Monaco de Francia, pero lesiones lo afectaron. Fue cedido a Manchester United (Inglaterra) en 2014-2015 y a Chelsea (Inglaterra) en 2015-2016, con rendimientos irregulares.

Regresó a Monaco en 2016, ganando la Ligue 1 en 2017. En 2019 pasó a Galatasaray de Turquía, donde jugó hasta 2021. Luego, firmó con Rayo Vallecano de España (2021-2024), antes de su primera etapa en Millonarios (2024-2025).

Ahora, en 2026, regresa para su segunda aventura con los ‘Embajadores’.

