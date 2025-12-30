El dial colombiano se prepara para un silencio histórico. Carlos Antonio Vélez, la voz más representativa de Antena 2, utilizó sus redes sociales para confirmar una noticia que ha sacudido al mundo de los medios: la emblemática cadena deportiva dejará de emitirse a través de las frecuencias de Amplitud Modulada (AM) a partir de la medianoche de hoy.

El anuncio no solo marca el cierre de una estación, sino el fin de un capítulo dorado en la radiodifusión. Vélez, visiblemente nostálgico, recordó los inicios de este sueño liderado por la leyenda Jairo Tobón de la Roche. Según el analista, han pasado 13.361 días desde que aquel micrófono se abrió por primera vez para dar vida a un proyecto que tuvo “cuerpo, vida, alma y corazón”, y que durante décadas llevó las emociones del fútbol, el ciclismo y el deporte mundial a todos los rincones del país.

La decisión, según explicó el propio Vélez, responde al “inexorable avance de la tecnología” y a la compleja situación que atraviesan los medios de comunicación tradicionales en Colombia. La migración hacia lo digital y el cambio en los hábitos de consumo han llevado a que la “vieja AM” se apague, dejando atrás una huella imborrable de sonidos y talentos que definieron la época dorada de la radio deportiva.

“Fui muy feliz en ese lugar del mundo”, sentenció Vélez, quien convirtió a programas como Planeta Fútbol y su icónica columna “Palabras Mayores” en referentes de opinión, amados por muchos y cuestionados por otros, pero imposibles de ignorar en el debate nacional.

Hace 13.361 días q el micrófono de la primera radio deportiva del país se me abrió… Antena 2 ,el ambicioso proyecto de una leyenda de la Radiodifusión Colombiana, Don Jairo Tobon de la Roche, empezaba a tener cuerpo, vida, alma y corazón. Muchos eventos pasaron por sus ondas AM… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) December 30, 2025

El futuro de ‘Palabras mayores’

Sin embargo, el cierre de la frecuencia no significa el retiro del analista. Vélez fue enfático en que “la vida continúa” y anunció la hoja de ruta para sus seguidores a partir del próximo año. Desde el 13 de enero, su buque insignia se trasladará definitivamente a las plataformas digitales y televisivas.

Los oyentes podrán seguirlo a las seis de la mañana a través de la señal de Win Sports TV, así como en las aplicaciones móviles del Canal RCN y RCN Radio. De esta forma, el análisis de Vélez sobrevive al apagón de las antenas físicas, saltando de las ondas hertzianas a la inmediatez del ‘streaming’, en lo que representa el último gran paso de la radio hacia la era digital.

