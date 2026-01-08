Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, pues con sus conceptos y opiniones siempre llama la atención y causa debate porque hay muchas personas que están de acuerdo, mientras que otros simplemente refutan sus palabras.

De hecho, por eso mismo es que sus programas son tan reconocidos y escuchados, porque tiene una gran audiencia que se conecta para oír sus definiciones y análisis.

Sobre estos programas es que se presentan la novedades desde el próximo martes, 13 de enero, ya que hay cambios de horarios y además vuelve a un espacio donde lo escuchaban mucho que es ‘Planeta fútbol’.

Según comentó el mismo Carlos Antonio Vélez, “a las 6 de la mañana estará ‘Planeta fútbol’. El estelar ‘Palabras mayores’, a las 7:30 de la mañana por Win Sports, por la ‘app’ del Canal RCN en su sección de Deportes, en la ‘app’ de RCN Radio y por el canal de YouTube del Canal RCN, en su sección de Deportes. Los espero. Gracias”.

🎙️⚽ Vuelve Palabras Mayores Regresa el espacio de Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol con análisis directo desde este martes 13 de enero por @winsportstv por las Apps del Canal RCN y de RCN Radio; así como por Youtube de Deportes RCN.#palabrasmayores #cav #planetafutbol pic.twitter.com/Z5mlWaUld3 — Deportes RCN (@DeportesRCN) January 8, 2026

De esta manera, el periodista vuelve a ‘Planeta fútbol’, mientras que su programa habitual de opinión e información se mantiene para seguir llevándole mucho contenido a los seguidores del fútbol colombiano e internacional.

Esto, igual, hace parte de plan de RCN de seguir atrayendo audiencias en un año tan importante como 2026, en el cual se jugará el Mundial de fútbol y por eso mismo quieren ganar terreno en estos primeros meses del año.

