La ilusión de los hinchas de Millonarios volvió a florecer luego de que en las últimas horas el equipo confirmó la contratación del delantero Radamel Falcao García, quien regresa a la institución después de seis meses sabáticos en los que compartió con su familia.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Millonarios le mete más nivel a su pretemporada y jugaría contra Boca Juniors en la Bombonera)

De hecho, los aficionados ahora sí creen que va a ser el año en el que se logren los títulos que les ha sido esquivos durante las temporadas más recientes, recordando que el último trofeo que levantaron fue en 2023 frente a Atlético Nacional.

Lee También

Aprovechando esa euforia e ilusión, el equipo aprovechó para ahora sí sacar su plan de abonos para 2026-1, pero con una novedad importante y es que los precios son prácticamente idénticos que al año pasado, algo que casi nunca pasa en el fútbol colombiano.

Así lo anunciaron desde el club, apelando a los lenguajes del amor:

¡A Millonarios FC lo amamos en todos los lenguajes! 🧑‍🏫💙⚽🔥 🏟️🎟️ Ingresa a https://t.co/PzaszFs28L y consulta toda la información de nuestros Abonos 2026-1. Ⓜ️ 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜, 𝐴𝑚𝑜𝑟 𝑦 𝐺𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎 ✨ pic.twitter.com/dMpVXFMqN7 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 8, 2026

Teniendo esto en cuenta, los precios para los abonados nuevos como antiguos son:

“Elegir estar también es amar”. 🏟️💙 En nuestros 80 años, hagamos latir El Campín. Abónate 2026-1. 🔥⚽️ Si eres abonado antiguo, revisa tu correo. ¡ Ya estamos emitiendo las reservas! 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜, 𝐴𝑚𝑜𝑟 𝑦 𝐺𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎 Ⓜ️ ​📩 Para dudas e inquietudes, comunícate con… pic.twitter.com/lbLxADLD5k — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 8, 2026

Ahora, si se compara con los abonos de 2025-2, que fue en el que no logró la clasificación a los cuadrangulares, los hinchas pueden notar que los precios son muy similares tanto para los abonados antiguos como para los que tienen convenio con Cafam, Av Villas, Dale y más.

Estos fueron los precios del semestre pasado:

▶️ ¡Este es nuestro Plan de Abonos 2025-2! A partir de este momento se empezarán a enviar las reservas a los 23000 Abonados Antiguos. ▶️Los Abonos Nuevos se podrán adquirir a partir de mañana a las 9:00 am. 📩 Para soporte comunícate en https://t.co/SMOB92tepk… pic.twitter.com/DIC0tBld28 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 15, 2025

(Ver también: Millonarios por fin anunció el fichaje que hinchas llevaban esperando hace rato; es extranjero)

Cabe destacar que este abono es para entrar a los 10 compromisos que tendrá Millonarios como local durante este campeonato, destacando juegos muy importantes como contra Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. En cuanto a los de Sudamericana, hay que esperar el resultado del compromiso frente al cuadro ‘Verdolaga’ que será el 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

* Pulzo.com se escribe con Z