La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, entra en la recta final de su preparación para el Mundial de la Fifa 2026 con dos amistosos de alto nivel confirmados.

El combinado nacional se medirá ante Croacia y Francia, dos potencias europeas con pedigrí mundialista, en territorio estadounidense, escenario perfecto para adaptarse a las condiciones del torneo que se disputará en Norteamérica.

A través de sus canales oficiales, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó el día y la hora del compromiso ante Croacia, mientras que la federación francesa dio a conocer la programación del otro juego.

Así quedó la programación:

Colombia vs. Croacia

Día: 26 de marzo.

Lugar: Camping World Stadium de Orlando, Florida.

Hora: 6:30 p. m.

Colombia vs. Francia

Día: 29 de marzo

Lugar: Northwest Stadium de Landover (cerca de Washington D.C.), Maryland.

Hora: 9:00 p. m.

Estos encuentros no son casuales. Francia, subcampeona del mundo en 2022 y campeona en 2018, llega con una generación dorada liderada por Kylian Mbappé y un estilo de juego veloz y letal.

Croacia, por su parte, semifinalista en Qatar 2022 y subcampeona en 2018, mantiene su tradición de solidez defensiva y talento en el mediocampo con figuras como Luka Modrić, aunque para 2026 podría contar con una renovación generacional.

Enfrentar a estos rivales permitirá a Lorenzo pulir tácticas, probar variantes y medir el nivel de la Tricolor ante equipos de élite europea.

¿Cuál es el grupo de Colombia en el Mundial 2026?

La ‘Tricolor’ quedó ubicada en el Grupo K, junto a:

Portugal: el rival más fuerte del grupo, liderado posiblemente por un Cristiano Ronaldo en su último Mundial (tendrá 41 años), aunque con una renovación alrededor de figuras como Bernardo Silva, Bruno Fernandes y João Félix. Portugal es campeón de la Nations League y siempre aspirante al título.

Uzbekistán: debutante absoluto en Mundiales, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro (campeón del mundo 2006). Es un equipo en ascenso en Asia, con jugadores físicos y organizados, pero sin experiencia en grandes torneos.

Ganador del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia. Probablemente, un rival accesible, aunque Jamaica podría complicar con su velocidad si clasifica.

El calendario de Colombia en la fase de grupos es el siguiente:

17 de junio de 2026: Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Azteca, Ciudad de México. 23 de junio de 2026: Colombia vs. Ganador repechaje – Estadio Akron, Guadalajara (México). 27 de junio de 2026: Colombia vs. Portugal – Hard Rock Stadium, Miami (Florida).

