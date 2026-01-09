Flamengo tomó una decisión contundente respecto al futuro profesional del talentoso volante colombiano Jorge Carrascal, luego de recibir una propuesta formal desde el fútbol europeo.

¿Cuál fue el equipo de Europa que hizo oferta millonaria por Jorge Carrascal?

De acuerdo con la información revelada por el diario AS, la directiva del equipo de Río de Janeiro rechazó una oferta millonaria proveniente de Nápoles: el club de la primera división de Italia ofreció 20 millones de euros, pero eso no se acerca a los 40 millones de euros de cláusula de rescisión que piden por el colombiano.

El conjunto europeo estaba dispuesto a ejecutar una inversión significativa para hacerse con los servicios del mediapunta nacional, pero las pretensiones del equipo brasileño y su visión estratégica para la presente temporada detuvieron cualquier posibilidad de traspaso inmediato.

Esta negativa por parte de la dirigencia del equipo más popular de Brasil demuestra la alta valoración que tienen sobre el desempeño y el potencial del jugador cartagenero dentro de su esquema táctico.

Flamengo considera que Carrascal es una pieza fundamental para competir en los torneos continentales y locales, por lo que han decidido blindarlo ante el interés de mercados extranjeros.

El club no solo desestimó la cifra económica presentada por los italianos, sino que envió un mensaje claro sobre su intención de mantener una nómina competitiva que le permita aspirar a todos los títulos posibles durante este año de competencias.

El mediocampista colombiano ha logrado consolidarse en el fútbol brasileño gracias a su técnica individual, su visión de juego y su capacidad para desequilibrar en el último cuarto de la cancha. Estas características llamaron la atención del fútbol italiano, que buscaba incorporar su creatividad para reforzar su zona de gestación.

No obstante, el proyecto deportivo que le ofrece Flamengo parece ser más atractivo en este momento de su carrera, permitiéndole tener una vitrina constante y la posibilidad de seguir siendo convocado a la Selección Colombia por su alto nivel competitivo.

La decisión de blindar al jugador también responde a una política del club de no desmantelar su columna vertebral a mitad de la planificación deportiva.

Los directivos brasileños han dejado saber que cualquier negociación futura por el volante colombiano deberá acercarse a las cifras estipuladas en su cláusula de rescisión, la cual es considerablemente más alta que la oferta rechazada recientemente.

De esta manera, Jorge Carrascal continuará deleitando a la hinchada del Maracaná con su fútbol, mientras el mercado europeo deberá esperar una mejor oportunidad para intentar su fichaje. El jugador, por su parte, se muestra enfocado en los objetivos grupales, reafirmando su compromiso con la institución que ha confiado plenamente en sus capacidades futbolísticas.

¿Quién es Jorge Carrascal, futbolista colombiano?

Jorge Carrascal es un futbolista profesional colombiano que se desempeña como mediocampista ofensivo y es reconocido por su gran habilidad técnica y capacidad de regate.

Nació el 25 de mayo de 1998 en Cartagena de Indias, Bolívar, y desde muy joven fue apodado como el ‘Neymar colombiano’ debido a su estilo de juego vistoso y creativo dentro del campo.

Su formación deportiva inició en las divisiones inferiores de Millonarios FC, club con el cual debutó profesionalmente en la liga local antes de dar el salto al fútbol internacional con apenas dieciocho años.

La trayectoria de Carrascal en el exterior ha sido dinámica y lo ha llevado por importantes ligas del mundo. Tuvo un paso formativo por el Sevilla Atlético en España y luego destacó en el Karpaty Lviv de Ucrania, donde sus actuaciones llamaron la atención del Club Atlético River Plate de Argentina.

En el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, el cartagenero logró consolidar su nombre en el continente sudamericano, ganando varios títulos y portando el emblemático número diez. Posteriormente, su carrera continuó en el fútbol ruso, donde militó con éxito en el CSKA de Moscú y Dinamo de Moscú. Ahora milita con Flamengo de Brasil, donde ganó la Copa Libertadores de 2026.

A nivel de selección nacional, Jorge Carrascal ha sido un integrante constante en los procesos juveniles y en la Selección Colombia de mayores. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el volante se ha convertido en una pieza de recambio fundamental y en ocasiones titular, aportando frescura y visión de juego en las Eliminatorias Sudamericanas.

