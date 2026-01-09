Bayern Múnich tiene ilusionados a sus aficionados debido al buen nivel mostrado a lo largo de la temporada tanto en la Bundesliga como en la Champions League, pues en esta segunda competición marcha en la segunda posición con 15 puntos, muy cerca de asegurar su cupo directo en los octavos de final.

(Ver también: [Video] Luis Díaz reapareció en Bayern Múnich con golazo en triunfo aplastante y soltó revelación)

Y es que a lo largo de la competición, el equipo de Vincent Kompany ha ganado cinco compromisos y ha perdido solo uno, lo que demuestra que va sólido en su idea de ganar el título más importante de Europa una vez más.

Sin embargo, justo antes de que regrese la competición luego de varias semanas de pausa, el conjunto alemán recibió una dura sanción por parte de la Uefa que lo puede afectar pensando en los últimos compromisos de la primera ronda.

Según escribió el mismo equipo a través de sus redes sociales, la Uefa los notificó de una sanción de 50.000 euros y cierre parcial de su estadio, más específicamente de los sectores 111 a 114, debido al uso de fuegos pirotécnicos de parte de la hinchada en los compromisos que ha disputado como local.

ℹ️ Sperrung der Südkurve gegen Saint-Gilloise Nach dem wiederholten Einsatz von Pyrotechnik in der Südkurve bei UEFA Champions League-Heimspielen ist der FC Bayern von der UEFA Disziplinarkommission mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro sowie einer teilweisen Sperrung… pic.twitter.com/XRfcoajdDz — FC Bayern München (@FCBayern) January 8, 2026

Es decir, esto lo afectará principalmente en su siguiente compromiso, que será frente al Union Saint-Gilloise el próximo miércoles, 21 de enero, a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana.

(Ver también: Luis Díaz sigue recibiendo premios en Alemania, mientras se mantiene la crisis en Liverpool)

Por otro lado, cabe recordar que esta temporada el Bayern ya había sufrido una fuerte sanción por parte de la Uefa, específicamente contra el jugador colombiano Luis Díaz, pues por la falta frente al PSG que le resultó en expulsión, la organización no le permitió jugar por tres compromisos. Sin embargo, el equipo apeló y le rebajaron la sanción a solo dos, por lo que para el próximo compromiso ya podrá ser convocado nuevamente.

