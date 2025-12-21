En medio de las expectativas sobre el fútbol colombiano, la reaparición de Luis Díaz con Bayern Múnich estuvo marcado por la huella goleadora como protagonista en el torneo de Alemania.

Así fue el tanto del colombiano en el duelo contra Heidenheim en regreso a la Bundesliga, que significó el 3-0 en ese momento para catapultarse contra un rival evidentemente más débil.

El tanto del colombiano llegó al minuto 42 del segundo tiempo, después de un centro por la derecha en el que el delantero de la Selección Colombia sacó a flote su recursividad para cabecear a placer en su definición.

El festejo del colombiano llegó con una revelación, pues el guajiro puso el balón dentro de su camiseta y señaló con un gesto en el que dejó en evidencia que será de nuevo papá con Geraldine Ponce, con quien tiene a sus hijas Roma y Charlotte.

El partido finalizó 4-0 gracias al resto de anotaciones de Josip Stanisic, Michael Olise y Harry Kane, que dieron una importante muestra de superioridad luego de algunas dificultades.

Cabe recordar que el capitán de Bayern Múnich alarmó por la recurrente irregularidad del equipo durante los más recientes partidos, en los que arrancaron o estuvieron por debajo del marcador.

En este caso, la situación fue absolutamente distinta y al minuto 15 llegó el tanto de la apertura, mientras que a los 32 minutos el juego ya estaba en un cómodo 0-2 de visitante en Alemania.

El equipo bávaro lidera con tranquilidad en la Bundesliga, donde se mostró que el cuadro dirigido por Vincent Kompany volvió a la contundencia con la que comenzó la temporada.

El regreso de Díaz, después de una sanción a nivel local y de que estuviera dos juegos por fuera en la Champions League, se convirtió en un importante condimento que llegó acompañado de gol.

¿Cuándo es el próximo partido de Bayern Múnich?

Luego de enfrentarse al Heidenheim en la jornada de la Bundesliga, el próximo compromiso oficial del Bayern Múnich está programado para el domingo 11 de enero de 2026.

El Bayern Múnich entrará en su periodo de vacaciones y pretemporada invernal, momento clave para que los dirigidos por el belga Vincent Kompany recuperen energía para el remate del torneo.

La competición oficial para los bávaros no se reanudará sino hasta mediados de enero de 2026, cuando inicien la segunda vuelta del campeonato frente al Wolfsburgo.

Este descanso será fundamental para recuperar a los jugadores lesionados y planificar el cierre de una temporada donde el club aspira a ganar el triplete, con la Champions League como gran reto.

