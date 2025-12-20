Así como un nuevo jugador se sumó al Mundial de 2026, uno de los grandes referentes del fútbol colombiano sonó fuerte para que regrese pronto a la actividad competitiva en el panorama internacional.

Falcao García quedó en la mira de los expertos en el exterior y su nombre apareció como candidato para llegar a uno de los equipos históricos en Argentina: Gimnasia Esgrima La Plata.

“Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en lista Todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad. No es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera”, aseguró el periodista Fer Pujol en su cuenta de X (antes conocido como Twitter).

Cabe remarcar que el propio colombiano de 39 años reconoció recientemente en el sorteo del Mundial de 2026 que analiza ofertas para en enero volver a la actividad profesional, luego de un receso de varios meses.

El último equipo de García hasta el momento fue Millonarios, donde cumplió uno de los sueños personales como fanático, a pesar de que cerró un ciclo en el fútbol colombiano.

Retiro de Falcao García

Hasta la fecha, Radamel Falcao García, el máximo goleador histórico de la selección colombiana, no ha anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, el delantero de 39 años ha mostrado en diversas ocasiones que está en la recta final de su carrera.

Falcao ha jugado en clubes como el River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco y Galatasaray, destacándose como uno de los mejores delanteros de su generación.

En los últimos meses, Falcao ha estado fuera de las canchas, por lo que su falta de regularidad y la creciente competencia por su puesto han causado especulaciones sobre su futuro.

Es probable que Falcao haga un anuncio oficial sobre su retiro en los próximos años, especialmente después de la Copa del Mundo de 2026. A pesar de ello, Falcao sigue siendo una figura importante tanto en la selección colombiana como en el fútbol mundial, y su retiro podría ser un proceso gradual, tal vez en una liga menor o en su país natal, Colombia, donde podría continuar su legado.

¿Cuántos títulos tiene Gimnasia Esgrima La Plata?

El club Gimnasia y Esgrima La Plata, conocido como Gimnasia, tiene una historia de éxitos a nivel nacional, pero no ha logrado conquistar títulos de gran envergadura en el fútbol argentino como otros equipos más populares. Sin embargo, tiene tres títulos importantes en su historia.

El primer título significativo de Gimnasia fue en 1929, cuando ganó la Primera División de Argentina, consagrándose campeón del torneo de liga en la era amateur. Este título marcó un hito en la historia del club, ya que fue el único título de liga ganado en el ámbito local hasta la fecha.

El segundo título destacado fue la Copa Centenario en 1993, donde Gimnasia consiguió una competencia de carácter internacional organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol para conmemorar los 100 años de la Copa América. Este título tiene un valor simbólico para el club, ya que es uno de los pocos trofeos internacionales de la historia de Gimnasia.

En cuanto a torneos nacionales, también conquistó la Copa 1986, que era la competencia entre los equipos que se clasificaban a un torneo internacional y jugaban en un formato de copa de eliminación directa, aunque este título no es tan destacado a nivel global.

Gimnasia sigue siendo un club de gran tradición e importancia en la ciudad de La Plata, con una gran hinchada y un historial de luchas por los primeros puestos, pero su número de títulos en torneos de primer nivel sigue siendo limitado. A pesar de ello, la pasión de sus seguidores sigue intacta en cada temporada.

